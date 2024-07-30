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Zelikman
В России приняли законопроект, официально разрешающий майнерскую деятельность на территории страны
Сообщается, что новое положение вступит в силу уже с ноября 2024 года

  Нижняя палата одобрила законопроект, который вступит в силу в ноябре и позволит официально разрешиь майнинг криптовалют. 30 июля депутаты одобрили этот документ сразу в двух чтениях - втором и третьем.

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  Следует отметить, что инициаторами законопроекта стали депутаты, возглавляемые Анатолием Аксаковым, председателем комитета Государственной думы по финансовым рынкам. Проект был представлен в Думу еще в конце 2022 года, а в апреле 2024 года парламентарии рассмотрели обновлённую версию. Ранее в июле этот законопроект был принят в первом чтении.

  Также Государственная дума утвердила закон, дающий возможность с 1 сентября 2024 года проводить транзакции и торговлю цифровой валютой через биржи в условиях экспериментальных правовых режимов. Документ создает условия для работы механизма ЭПР в области цифровых инноваций на финансовом рынке. В этом контексте Банк России получает права уполномоченного и регулирующего органа по вопросам, связанным с ЭПР. Кроме того, установлены обстоятельства, при которых программа ЭПР, одобренная Центральным банком, должна быть согласована с Росфинмониторингом, ФСБ и Министерством финансов РФ.

  Банк России будет осуществлять мониторинг активности инициаторов ЭПР. Его основная задача заключается в выявлении рисков, сопряженных с угрозами национальной безопасности и обороноспособности страны, а также рисков, связанных с легализацией незаконных доходов и финансированием террористической деятельности. Если такие риски будут обнаружены, Центральный банк обязан в срок не более 10 дней уведомить об этом Федеральную службу безопасности и Росфинмониторинг.

#россия #технологии #майнинг #криптовалюта
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