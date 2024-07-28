Благодаря новому оборудованию, специалисты перехватывают видеосигнал с дрона ВСУ и выявляют координаты его пункта управления

Российские военнослужащие освоили метод выявления местоположения операторов дронов ВСУ, перехватывая видеосигналы, передаваемые с их беспилотных летательных аппаратов. Данную информацию предоставил бывший командир связи с позывным «Калина», занимающийся разработкой дронов.

реклама

Специальная Военная Операция российских войск подтолкнула к активному развитию технологий беспилотной авиации, а также средств противодействия дронов. На сегодняшний день беспилотники уничтожаются при помощи стрелкового оружия, зенитных ракетных комплексов, лазерных систем и специального оборудования для радиоэлектронной борьбы. Российские специалисты также научились перехватывать видеосигналы, что позволяет им не только отслеживать маршруты ударных и разведывательных дронов, но и выявлять местоположение их операторов.

Специалисты могут перехватывать изображения с украинских дронов, применяя соответствующее оборудование, называемое радиоэлектронной разведкой (РЭР). Они способны получать данные и применять их для собственных нужд: отслеживать маршруты украинских сил и передвижение дронов, а также определять местоположение оператора и его базу.

Как сообщают эксперты, по полученным координатам могут быть нанесены артиллерийские или ракетные удары, так как уничтожение операторов дронов является одной из важнейших задач. Если беспилотники удается производить в количестве до десяти в день, то подготовка качественного оператора занимает значительно больше времени - месяцы. Украинская сторона также активно ищет российских "дроноводов" и рассматривает обнаружение их местоположения как значительный успех.