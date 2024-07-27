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Zelikman
Минюст США считает, что приложение TikTok создаёт угрозу для национальной безопасности
По мнению ведомства, компания собирает конфиденциальные данные пользователей, и может предоставить к ним доступ китайским властям

  Министерство юстиции Соединенных Штатов сообщило, что TikTok собирает данные о пользователях, включая конфиденциальную информацию, что создаёт угрозу для национальной безопасности.

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  Известное приложение для социальных сетей и его владелец - компания ByteDance Ltd. могут оказаться в ситуации, когда им потребуется предоставить данные китайским властям, считают в США. Также в Минюсте полагают, что контент, который американские пользователи смотрят в приложении, может подвергаться цензуре или другому влиянию со стороны Китая. Это заявление сделано в ответ на иск TikTok, который оспаривает возможность наложения запрета на его деятельность.

  Будущее TikTok во многом зависит от решений американских судов после того, как компания подала иск против закона, подписанного президентом Джо Байденом. Этот закон требует от основанной в Пекине ByteDance продать приложение до 19 января или прекратить его работу в США. После подачи материалов в Министерство юстиции, TikTok выразила уверенность в своей правоте.

  "Ничто в этом резюме не ставит под сомнение, что Конституция поддерживает нашу позицию. Запрет TikTok приведет к подавлению голосов 170 миллионов американцев, что является нарушением Первой поправки. Мы уже подчеркивали, что правительство не предоставило никаких доказательств своих утверждений, включая момент, когда Конгресс одобрил этот противоречащий Конституции закон", - говорится в заявлении компании на платформе X.

  Ранее компания утверждала, что китайские власти не могут получить доступ к личным данным пользователей из США, и защищала свои методы сбора информации. На данный момент приложение имеет свыше 170 миллионов активных пользователей в месяц в США.

#сша #китай #tiktok #приложения
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