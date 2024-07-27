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Zelikman
В Кремле заявили, что о новой волне мобилизации даже нет разговоров
Согласно докладам Минобороны, на военную службу ежемесячно приходят тысячи добровольцев, чего вполне достаточно для достижения всех поставленных целей

  В Кремле даже не рассматривают возможность проведения второй волны мобилизации. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил, что Министерство обороны России подтверждает стабильный поток добровольцев.

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  "О мобилизации вообще никто не разговаривает, речи не идет", – заявил представитель Кремля, комментируя данный вопрос.

  Стоит напомнить, что мобилизация проходила с 21 сентября 2022 года, когда в ряды вооруженных сил были призваны примерно 300 тысяч резервистов. С тех пор периодически возникают обсуждения о возможности новой мобилизации. Тем не менее, эффективная агитация, осуществляемая Министерством обороны, показывают положительные результаты. Согласно последним данным оборонного ведомства, каждый месяц тысячи человек подписывают контракт для участия в Спецоперации на Украине. Военные уверяют, что данного количества добровольцев вполне достаточно для выполнения поставленных задач.

  На Украине недавно начал действовать новый закон о мобилизации, который позволяет призывать в ряды Вооруженных Сил лиц с инвалидностью и ментальными расстройствами. В связи с этим многие мужчины страны стремятся покинуть её территорию. Пограничники Украины усилили работу по поимке граждан, которые пытаются нелегально пересечь границу. Страх оказаться на линии боевого соприкосновения оказывается сильнее опасений потерять жизнь во время пограничных нарушений.

#сво #армия #наступление #мобилизация
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