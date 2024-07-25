Ожидается, что к концу текущего года компания выпустит на рынок еще более мощные процессоры

По информации, озвученной на Глобальной конференции по цифровой экономике 2024 года в Лхасе, 16-ядерный процессор Loongson 3C6000 демонстрирует производительность на уровне 16-ядерного Intel Xeon Silver 4314, как сообщает ITHome.

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Процессор Loongson 3C6000 представляет собой монолитный чип с 16 ядрами, использующим патентованную архитектуру MIPS LA664 и поддерживающим технологию одновременной многопоточности, работающим на неустановленной частоте. Он оснащен четырьмя DDR4-3200 интерфейсами памяти и 64 каналами PCIe Gen4. Ожидается, что его производительность аналогична производительности 16-ядерного Intel Xeon Silver 4314, который был выпущен во втором квартале 2021 года и основан на архитектуре Ice Lake. Однако, конкретные результаты тестирования Loongson не предоставила.

Компания ранее заявляла о намерении, чтобы её микроархитектура LoongArch 6000 соответствовала производительности IPC ядер AMD Zen 3, что делает текущие результаты значимыми для китайского производителя процессоров. Существует одна важная деталь. По данным отчета, процессор 3C6000 от Loongson начнет продаваться в четвертом квартале 2024 года, а его производство будет увеличиваться в 2025-м. Таким образом, он все еще на четыре года и три поколения уступает Intel Xeon 6 для серверов.

Кроме того, стоит выделить несколько ключевых аспектов. Одним из значительных достижений в разработке Loongson 3C6000 является реализация технологии Loongson Coherent Link (LoongLink). Это соединение обеспечивает взаимодействие между чипами, аналогично Infinity Fabric от AMD и NVLink от Nvidia. Данная технология превращает Loongson 3C6000 в основополагающий элемент для создания многоядерных процессоров. В частности, в планах компании находится разработка процессора 3D6000 с 32 ядрами и 64 потоками, а также 3E6000 с 64 ядрами и 128 потоками. Пока неизвестно, когда именно эти процессоры выйдут на рынок, но ожидается, что это произойдет ближе к концу года.