Также сообщается о поражении складов ГСМ и безэкипажных катеров ВСУ

Российские вооружённые силы нанесли удар по месту, где располагалась иностранная военная техника, в результате чего украинская армия понесла потери до пяти боевых машин пехоты Bradley. Об этом сообщило Министерство обороны, однако, подробности не раскрыты. Удар, вероятно, был осуществлён с помощью ракет, но также возможно применение в атаке дронов-камикадзе типа «Герань-2».

реклама

Кроме этого, за последние 24 часа был поражен склад ГСМ украинских войск и база безэкипажных катеров. Также атаки затронули ремонтные предприятия, предположительно, расположенные в Харькове. На ключевых участках обстановка продолжает развиваться в пользу российских войск, несмотря на усилия украинского Генштаба. На Покровском направлении украинские силы не могут остановить продвижение войск России. Штурмовые группы «Отважных» заняли населённые пункты Прогресс и Волчье и продолжают наступление. Аналогичная ситуация наблюдается в районе Торецка, активные бои идут на Северском, Купянском направлениях и под Часов Яром. Войска также активизировались в районе бывшего Времевского выступа.

Анализируя текущую ситуацию, можно отметить, что в зоне ответственности "Северной" группировки войск практически ничего не изменилось, и продолжаются активные боевые действия. "Западная" группировка усиливает наступление в районе Песчаное. "Южная" ведет атаки на Часов Яр, а также в районах Константиновки и Красногоровки. Как уже упоминалось, группировка "Центр" активизировала действия на Покровском направлении и около Торецка. В то же время "Восток" осуществляет наступление из Урожайного и наносит удары по близлежащим населенным пунктам. Группировка "Днепр" продолжает бои за контроль над островами и на Запорожском направлении.