Представители Красного гиганта подчеркнули, что процессоры AMD сумели установить свыше 300 рекордов по производительности в различных областях

В сегменте процессоров для центров обработки данных Nvidia является новичком и стремится продемонстрировать свою способность создавать конкурентоспособные серверные процессоры. Компания AMD, уже зарекомендовавшая себя на рынке, считает процессор Grace Hopper Superchip от Nvidia с 72 ядрами своим соперником и опубликовала блог, в котором сопоставила производительность своего процессора EPYC с платформой Nvidia Grace.

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AMD утверждает, что ее процессоры превосходят решения Nvidia в два раза по производительности. Также акцентируется внимание на преимуществах совместимости с архитектурой x86 в отличие от Arm. По данным, представленным AMD, 128-ядерный EPYC 9754 и 9654 с 96 ядрами демонстрируют более чем двукратное превышение производительности по сравнению с 72-ядерным Nvidia Grace CPU Superchip в различных задачах, таких как вычисления общего назначения и высокопроизводительные вычисления. Например, в тесте SPECpower_ssj2008 системы AMD EPYC с одним и двумя сокетами обгоняют системы Nvidia Grace примерно в 2,50 и 2,75 раза соответственно. Данный результат подтверждает эффективное использование энергии процессорами AMD.

Компания AMD сообщает, что её процессоры EPYC установили свыше 300 рекордов по скорости работы в различных областях, таких как бизнес-приложения, научные вычисления, работа с данными, цифровые услуги, медиа и развлекательные решения, а также инфраструктурные технологии. Тем не менее, учитывая, что основное направление проекта Nvidia Grace Hopper заключается в выполнении задач по обучению ИИ и логическому выводу, а не в серверных нагрузках общего назначения, результаты не являются неожиданными.

Nvidia Hopper известна своими достижениями в сфере ИИ. Процессоры AMD EPYC Zen 4 основаны на архитектуре x86-64, что обеспечивает им совместимость с широкой гаммой ПО. AMD подчеркивает, что высокая производительность, энергоэффективность и совместимость процессоров EPYC позволяют снизить общую стоимость владения по сравнению с Nvidia Grace. Тесты AMD показывают, что её процессоры существенно опережают CPU Superchip Nvidia в ключевых задачах. Тем не менее, для задач искусственного интеллекта платформа Nvidia Grace Hopper может предложить преимущества перед AMD Instinct благодаря своей специализации с самого начала.