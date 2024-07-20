Бойцы выдавили украинские группы со своих позиций в данном районе и сумели на них закрепиться

Российские войска продолжают наступление на Краснолиманском направлении, продвигаясь со стороны Спорного и Берестового. С боестолкновениями они занимают всё новые позиции украинских формирований в окрестностях Северска Донецкой Народной Республики, уже произошло оттеснение оборонительных позиций киевских войск в Ивано-Дарьевке.

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Северск, являющийся ключевой целью российской армии, защищается несколькими укрепрайонами ВСУ. Российские силы планируют выйти на фланг к Верхнекаменскому, где на возвышенности расположена опорная база Вооруженных сил Украины. Однако, сначала им необходимо обеспечить контроль над несколькими высотами сразу за Ивано-Дарьевкой.

Также ведутся бои за Переездное, где российские подразделения взяли под контроль позиции на юге населенного пункта, что открывает путь к Северску. Пока неясно, будет ли этот участок основным направлением для дальнейшего наступления войск, поскольку украинская сторона может серьезно затруднить наступление, удерживая высоты в районе Верхнекаменского. Тем не менее, обстановка на Краснолиманском участке внушает надежду на освобождение Северска в ближайшее время.

Накануне пресс-служба Министерства обороны России сообщила о том, что экипаж танка Т-80 уничтожил несколько опорных пунктов украинских военных в районе Раздоловки, которая теперь находится под полным контролем российской армии, а также расширяется зона их влияния в окрестностях.