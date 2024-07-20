Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Zelikman
Российские подразделения сумели продавить оборону ВСУ под Северском
Бойцы выдавили украинские группы со своих позиций в данном районе и сумели на них закрепиться

  Российские войска продолжают наступление на Краснолиманском направлении, продвигаясь со стороны Спорного и Берестового. С боестолкновениями они занимают всё новые позиции украинских формирований в окрестностях Северска Донецкой Народной Республики, уже произошло оттеснение оборонительных позиций киевских войск в Ивано-Дарьевке.

реклама

  Северск, являющийся ключевой целью российской армии, защищается несколькими укрепрайонами ВСУ. Российские силы планируют выйти на фланг к Верхнекаменскому, где на возвышенности расположена опорная база Вооруженных сил Украины. Однако, сначала им необходимо обеспечить контроль над несколькими высотами сразу за Ивано-Дарьевкой.

  Также ведутся бои за Переездное, где российские подразделения взяли под контроль позиции на юге населенного пункта, что открывает путь к Северску. Пока неясно, будет ли этот участок основным направлением для дальнейшего наступления войск, поскольку украинская сторона может серьезно затруднить наступление, удерживая высоты в районе Верхнекаменского. Тем не менее, обстановка на Краснолиманском участке внушает надежду на освобождение Северска в ближайшее время.

  Накануне пресс-служба Министерства обороны России сообщила о том, что экипаж танка Т-80 уничтожил несколько опорных пунктов украинских военных в районе Раздоловки, которая теперь находится под полным контролем российской армии, а также расширяется зона их влияния в окрестностях.

#сво #всу #армия #бои #наступление
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Двойные стандарты и те самые «правила»: Европа стремительно наращивает импорт российских металлов
15
Reuters: украинские инженеры разработали систему на основе ИИ, объединяющую сотни дронов в рой
2
На Казанском авиазаводе на полную мощность вышли 9 новейших фрезерных станков
5
Microsoft меняет способ обновления Windows
2
В Подмосковье построят предприятие по производству запчастей для нужд машиностроения
2
Создан самый легкий и самый маленький в мире летательный аппарат, работающий на солнечной энергии
2
Израильские технологии помогли ФБР взломать телефон стрелка Трампа за 40 минут
5
«Варшавянки» РФ активно действуют у британских островов, пишет обозреватель National Interest
+
Сколько в РФ получают программисты, и есть ли смысл идти в университет на айтишника в 2024 году
2
Минфин выступает против запрета на рекламу оборудования для майнинга криптовалют
+
Microsoft исследует новые возможности заставить пользователей отказаться от Chrome в пользу Edge
6
AMD Ryzen AI 9 HX 370 преодолел отметку 2000 баллов в одноядерном тесте Cinebench R23
+
ВВС США сформируют в Южной Корее «суперэскадрилью» из 31 истребителя F-16
4
Украинское сопротивление: Ночью российские войска поразили нефтеперерабатывающий завод в Кременчуге
+
«Полиметалл» удваивает мощности: свердловская фабрика вышла на новый уровень
+
Флагманские модели Samsung Galaxy будут использовать спутниковую связь
+
NVIDIA CUDA теперь может напрямую работать на графических процессорах AMD
2
Почти всё российское судостроение реализуется силами Объединённой судостроительной корпорации
1
Дания и Бельгия заинтересовались франко-итальянской системой ПРО SAMP/T NG
+
Силы самообороны Японии в 2025 году получат противокорабельную ракету с дальностью до 1200 км
2

Популярные статьи

Как я добился того, что мой игровой ПК работает тихо и не перегревается в 30-ти градусную жару
61
Мой субъективный топ лучших ролей Самуэля Л. Джексона
1
Выбираем 7 лучших видеокарт по цене и производительности, которые только можно купить в магазинах РФ
66
GeForce RTX 3060 vs Radeon RX 6700 XT – даже трассировка лучей не может победить видеокарту AMD
95
Три причины, почему старый или слабый компьютер - не повод расстраиваться - мое мнение
50
Ларри 7 (Leisure Suit Larry: Love for Sail!) - когда-то умели делать квесты 18+
4
Высокая эффективность китайских средств РЭБ в Южно-Китайском море привела в замешательство ВС США
2
Конгрессмены выразили опасение, что Россия делится с Китаем «уроками» борьбы с американским оружием
3
Одесса на фоне “роста симпатий к уклонистам” становится лидером сопротивления мобилизации в ВСУ
6
7900XTX в Still Wakes the Deep, Riven, Nobody Wants to Die и Flintlock: The Siege of Dawn
103

Сейчас обсуждают

Иван Горыныч
12:28
Сегодня бюджет вялый член Пентагона подрос до четырёх годовых бюджетов страны советов, а время подлета по Питеру от 20 секунд.
МИД Венгрии жёстко отреагировал на решение Украины об остановке поставок нефти из России
Иван Горыныч
12:27
Создатели ОСК даже представить себе не могли что уже через каких-то 25 лет Балтика превратится во внутреннее море НАТО, а их ядерные моторчики... глядя на руины штаба КЧФ в Севастополе даже жутко пре...
Почти всё российское судостроение реализуется силами Объединённой судостроительной корпорации
Мимо
12:26
Ровно то же кукарекали перед началом СВО. Куёвые из ципсорастов нострадамусы.
WSJ: Разведка США опасается, что Россия может передать йеменским хуситам противокорабельные ракеты
Dimkovski
12:24
Только идиот будет сейчас 3060 брать. Она по чипу половину игр за последние 2 года в FHD не тянет. Про лучи и речи нет.
GeForce RTX 3060 vs Radeon RX 6700 XT – даже трассировка лучей не может победить видеокарту AMD
Александр Друзь
12:23
Вот я о том же.
5 провальных видеокарт AMD в магазинах РФ, которые не рекомендуются к покупке летом 2024 года
Михаил Рождественский
12:04
Что они там ищут? Дело простое как 2 пальца. Пусть лучше головы охранников разблокируют - чем они занимались и о чём думали.
Израильские технологии помогли ФБР взломать телефон стрелка Трампа за 40 минут
AggroShkolyar
12:01
GameGPU. Зайди на сайт, проверь.
7900XTX в Still Wakes the Deep, Riven, Nobody Wants to Die и Flintlock: The Siege of Dawn
Фусн
12:00
Для момент неофициально - 50% быстрее чем 780М.
Gigabyte выпустила панорамный корпус C500 Panoramic Stealth
Алексей Чугунов
11:56
А винчестер на SSD заменили?
Почему Linux не для игр на примере игры Severed Steel
Алексей Чугунов
11:54
Да без стимдека на линуксе нормально. Portproton игры ставит одной кнопкой, есть практически все что нужно. Еще бы бесплатный впн найти под Linux, вообще бы от винды отказался.
Почему Linux не для игр на примере игры Severed Steel
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем