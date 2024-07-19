По словам основателя компании Alderon, устройства с данными чипами имеют те же симптомы

Вскоре после критики, направленной на Intel за высокую частоту отказов у последних процессоров, компания Alderon Games подтвердила, что ноутбуки, работающие на чипах Raptor Lake, тоже не исключение. Это заявление предполагает, что проблема является более широкой, чем считалось ранее.

реклама

Основатель Alderon, Мэтью Касселлс, не указал конкретные модели процессоров Intel для ноутбуков, которые выходили из строя, но заметил, что частота отказов была немного ниже, чем у настольных процессоров. Первоначально внимание сосредоточивалось на процессорах Core i9 и i7 для настольных ПК, однако, теперь становится очевидным, что ни один из продуктов 13-го или 14-го поколения не защищён.

Большинство сбоев происходило во время запуска игр, многие из которых использовали Unreal Engine 5, но также страдали и другие ресурсоемкие приложения, такие как Handbrake и Cinebench. Касселлс недавно предложил Intel отозвать затронутые чипы из-за нестабильности, о которой сообщали игроки, страдающие от сбоев в работе серверов и рабочих станций.

Помимо этого, ютубер Level1Techs опубликовал данные о схожих проблемах на почти половине игровых серверов с чипсетами W680 и процессорами Raptor Lake Core i9, что может указывать на возможную связь с сокетом LGA 1700.

В конце июня Intel сделала последнее заявление, выпустив рекомендации по настройкам BIOS для ограничения напряжений, что помогло решить часть проблем пользователей, но не полностью. Одной из причин может быть чрезмерный разгон по умолчанию, применяемый некоторыми производителями материнских плат, однако жалобы на сбои продолжают поступать даже спустя несколько недель после снижения частоты.

Высказывания, подобные комментариям Кассела, увеличивают давление на Intel в преддверии выпуска новых процессоров. Ожидается, что ноутбучные процессоры Lunar Lake появятся в продаже в сентябре, а Arrow Lake - в следующем месяце. Если источник проблемы связан с сокетом LGA 1700 или платформой, то Arrow Lake может избежать этих трудностей благодаря переходу на совершенно новый сокет LGA 1851.