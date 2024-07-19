Туда могут войти бронетранспортёры VAB, САУ Caesar, лёгкие танки AMX-10RC и другие вооружения

По информации портала France Info, стало известно об очередном пакете военной помощи, который Франция намерена оказать Украине. Согласно данным французских корреспондентов, в этот пакет войдёт существенное количество вооружения. В частности, планируется передача 128 бронетранспортёров VAB, 18 самоходок Caesar, 28 лёгких танков AMX-10RC, а также противотанковых управляемых ракет, тип которых пока не раскрыт. Помимо этого, ожидаются поставки грузовиков, вероятно, модели Arquus и радаров.

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Франция также будет обеспечивать обучение украинских военнослужащих на своих полигонах и в учебных центрах, сосредотачиваясь на мастерстве в обращении с танками и прочим оружием.

Ранее Париж уже направил в Украину дальнобойные ракетные системы Scalp и самоходные артиллерийские установки Caesar. Накануне президент Эммануэль Макрон подтвердил поставку боевых самолётов Mirage 2000, что вызвало положительный отклик со стороны украинского руководства, которое отметило высокую эффективность этих самолётов в боевых условиях.

Западные аналитики также обратили внимание на возможную поставку противотанковых управляемых ракет пятого поколения Akeron, которые предназначены для использования в пехотных подразделениях и могут достигать целей на расстоянии до 5 км, эффективно действуя против танков и инфраструктуры.