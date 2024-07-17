Ранее сообщалось, что за автомобили с двигателями внутреннего сгорания объемом 1-2 литра будет выплачиваться около 1,1 миллиона рублей

Ведомство, ответственное за промышленность и торговлю, опубликовало план действий правительства, который предусматривает программу плавного повышения сбора на утилизацию для различных категорий автомобилей. Например, к 2030 году владельцам автомобилей с двигателями объемом от 1 до 2 литров придется уплатить более миллиона рублей, а для электрокаров и гибридных автомобилей этот сбор может превысить 2 миллиона.

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Минпромторг оставил неизменными базовые тарифы сбора на утилизацию, предлагая регулировать окончательный размер с помощью коэффициентов. Данные значения будут постепенно увеличиваться с текущего времени до 2030 года. Например, если в настоящее время производители и импортёры платят 300,6 тысячи рублей за автомобиль в категории с моторами от 1,0 до 2,0 литра, то к концу текущего года этот сбор вырастет до 556,2 тысячи, а к концу десятилетия составит 1,174 миллиона. Сбор на утилизацию зависит от объема двигателя, и самая высокая ставка предусмотрена для автомобилей с двигателями более 3,5 литра старше трех лет: в 2030 году она составит 6,33 миллиона рублей.

Ведомство предлагает начать повышение сбора на утилизацию для электрокаров и гибридных автомобилей только с 2025 года, когда этот сбор увеличится с нынешних 32,6 сразу до 667,4 тысячи рублей. В 2030 году эти категории автотранспорта будут облагаться сбором в размере 1,174 миллиона для новых и 2,062 миллиона рублей для подержанных машин. Проект плана действий опубликован для общественного обсуждения и может быть принят 1 октября текущего года.

Ранее в минпромторге отметили, что повышение сбора на утилизацию затронет только юридические лица - производителей и импортёров. Для обычных граждан, ввозящих автомобили для личного пользования, никаких изменений не предусматривается. Согласно официальному заявлению, эти меры вводятся с целью стимулировать иностранные компании к более активной локализации производства в России - предприятия, выпускающие автомобили на территории страны, могут рассчитывать на частичную или полную компенсацию сбора на утилизацию.