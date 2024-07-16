Открытая бета-версия игры будет запущена спустя неделю, 6 сентября, и продолжится до 9 сентября

Ранний доступ к бета-версии игры Call of Duty: Black Ops 6 начнется 30 августа. После этого, через неделю, 6 сентября, стартует открытая бета-версия. Уже традиционно, предварительные бета-версии игр Call of Duty начинаются с эксклюзивного доступа для пользователей PlayStation, которые предзаказали игру. Затем следует бесплатная открытая бета-версия на всех платформах. В этом году доступ к ранней версии, проходящий с 30 августа по 4 сентября, доступен при предзаказе любой версии игры. Открытая бета-версия будет доступна с 6 по 9 сентября.

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Этот ход стал частью стратегии Microsoft после покупки издателя Activision Blizzard за $69 млрд в прошлом году. Sony безуспешно протестовала против сделки, опасаясь, что Microsoft прекратит выпуск данной серии игр на PlayStation. Бонусом для пользователей Microsoft стало то, что подписчики Game Pass также смогут участвовать в бета-тестировании. Call of Duty: Black Ops 6, возможно, станет одной из самых ожидаемых игр на сервисе после его запуска в конце года, что, вероятно, приведет к изменениям в доступных тарифных планах.

В связи с повышением цен, Microsoft убрала средний по цене план для консолей и запланировала заменить его на другой, не включающий доступ к новым играм компании в день их релиза. Подписчикам нового уровня "Стандарт" придется ждать до следующего года для доступа к таким играм, как Avowed, Indiana Jones and the Great Circle, Microsoft Flight Simulator 2024 и Black Ops 6.

Подписчики стандартного уровня также не имеют доступа к бета-версии, открытой для пользователей Game Pass на ПК и Ultimate. Пользователи, оставшиеся на старом уровне Console, сохранят его и смогут участвовать в раннем доступе.

Дополнительная информация о наградах и требованиях к ПК будет опубликована в ближайшее время. Системные характеристики ПК, скорее всего, будут похожи на те, что были в прошлогодней игре Modern Warfare III.