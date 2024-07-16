В рамках проекта будут разработаны истребитель 6-го поколения, новая система вооружения, разнообразные БПЛА и система управления

Исследовательский альянс между фирмами оборонного сектора из Франции, Испании, Германии и Бельгии активно работает над перспективной военно-воздушной системой FCAS. Данный проект взял на себя разработку истребителя 6-го поколения NGF, перспективной системы вооружения NGWS, разнообразных беспилотных аппаратов и сетевой системы управления.

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Сообщается об этом в статье индийского журналиста Абхишека Бхардваджа, опубликованной интересным техническим изданием. Он подчеркивает, что эффективность будущих европейских истребителей шестого поколения значительно увеличат искусственный интеллект и беспилотные летательные аппараты.

Целью альянса производителей является проведение первого полета демонстрационного образца к 2030 году и окончательное внедрение системы к 2040 году. Важнейшей составляющей данной системы, предназначенной для использования в военно-воздушных силах Европы, является пилотируемый самолет, активно взаимодействующий с искусственным интеллектом. ИИ будет играть ключевую роль не только в разработке компонентов, но и в функциональности техники и работе экипажей во время использования системы.

Кроме самолетов, дроны также будут оснащены элементами искусственного интеллекта и будут работать совместно с пилотами истребителей. Их задачи могут включать сбор информации, предоставление огневой поддержки и подавление противовоздушной обороны противника. Беспилотники будут обладать автономными функциями, снижая нагрузку на пилотов и улучшая выполнение миссий.