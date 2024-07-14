Однако, они также получают существенно больше доходов, чем ВВП многих стран

В прошлом году Google и Microsoft потребили каждая по 24 твт-ч электроэнергии, что превышает потребление более чем 100 стран, включая такие регионы, как Исландия, Гана и Тунис, согласно исследованию Майкла Томаса. Google и Microsoft также генерируют огромные доходы, превышающие экономику многих стран. Кроме того, такие компании, как Intel, Google и Microsoft, продвигают внедрение возобновляемых источников энергии в отрасли.

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Анализ показал, что потребление электроэнергии Google и Microsoft в 2023 году равно потреблению электроэнергии Азербайджана и превышает потребление электроэнергии ряда других стран. Например, Исландия, Гана, Доминиканская Республика и Тунис потребляли по 19 твт·ч, а Иордания — 20 твт·ч. Конечно, есть страны, потребляющие больше электроэнергии, чем Google и Microsoft. Например, Словакия, с населением 5,4 млн человек, потребляет 26 твт·ч.

Это сравнение подчеркивает огромные энергетические потребности высокотехнологичных корпораций: центры обработки данных, принадлежащие Google и Microsoft, оказывают значительное влияние на окружающую среду. Согласно отчету Google, выручка компании в 2023 году составила 305,6 миллиарда долларов США, а ее экономический вклад, включая Google Search, Google Cloud и YouTube, принес экономике около 739 миллиардов долларов. Microsoft сообщила о доходе в размере 211,9 миллиарда долларов за прошедший год. Учитывая широкое использование Microsoft Windows и Microsoft Office, а также множество онлайн-приложений, работающих на Microsoft Azure, экономический вклад от продуктов Microsoft, вероятно, исчисляется триллионами долларов.

При сравнении этих данных с ВВП стран с аналогичным уровнем потребления энергии, можно отметить, что ВВП Азербайджана в 2023 году составил около 78 миллиардов долларов, Словакии – около 127 миллиардов долларов, а Исландии – в районе 30 миллиардов долларов. Производство Google и Microsoft значительно превышает ВВП этих стран, подчеркивая огромные финансовые масштабы этих технологических гигантов по сравнению с их высоким потреблением электроэнергии.