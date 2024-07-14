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Zelikman
Минобороны опубликовало видеозаписи с применением ВКС России авиабомб ФАБ-3000
На кадрах запечатлен весь процесс, начиная от загрузки боеприпаса до удара по позициям ВСУ


  Министерство обороны России продемонстрировало видеозаписи поражения позиций украинских формирований авиационной бомбой ФАБ-3000 с унифицированным модулем планирования и коррекции.

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  Съемки удара бомбардировщиком Су-34 Воздушно-Космических сил Российской Федерации с использованием бомбы ФАБ-3000 с УМПК были опубликованы в интернете. Видеоролик был размещен пресс-службой Минобороны России на официальных ресурсах.

  Ведомство в первый раз продемонстрировало весь процесс сброса бомбы ФАБ-3000 с УМПК, начиная от загрузки на боевую машину и до поражения самой цели. По словам представителей Минобороны, ФАБ-3000 в настоящее время является самой мощной бомбой, использованной российскими ВКС в зоне проведения Специальной Военной Операции на Украине.


  По имеющейся информации, российский Су-34 нанес поражение пункту временной дислокации группировки Вооружённых сил Украины в зоне действия подразделений войск "Север" с безопасной дистанции, исключающей угрозу удара по российскому самолету противовоздушными средствами украинских сил. После точного удара экипаж вернулся на базу.

  Ранее украинский президент на заседании Североатлантического Альянса жаловался своим спонсорам на авиабомбардировки со стороны России, которые активно наносят удары по живой силе и технике ВСУ. По его мнению, в Киеве нет средств для противодействия авиабомбам, поэтому он требовал передать Украине истребители F-16 для защиты от российских самолетов и ответных ударов по Вооруженным силам России.

  Видео доступно по данной ссылке.

#россия #сво #техника #армия #оружие #авиация #бои #вкс #фаб-3000
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