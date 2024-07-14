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Zelikman
В Италии представили свой новейший боевой вертолёт AW249 Fenice
Сообщается, что данная техника будет иметь хорошую защищённость и высокую огневую мощь


  Итальянская фирма Leonardo представила новый боевой вертолет AW249 Fenice перед широкой аудиторией. Этот вертолет разработан на основе модели A129 Mangusta, которая совершила свой первый полет в 1993 году. Однако разработчики утверждают, что AW249 представляет собой совершенно новый продукт.

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  Новая винтокрылая техника имеет множество отличий от своего предшественника и представляет значительное улучшение по сравнению с аналогичными продуктами других компаний. В отличие от A129, который был исключительно противотанковым вертолетом, AW249 предназначен для сетецентрических боевых операций. Утверждается, что он отличается высокой маневренностью, скоростью в любых погодных условиях, смертоносностью и точностью на большие расстояния, живучестью, неприхотливостью в обслуживании, открытой архитектурой и потенциалом для дальнейшего развития.

  Согласно изданию EDR Magazine, большая часть корпуса AW249 осталась прежней. Максимальная взлетная масса вертолета ниже, чем у предыдущей модели AW149 на 300 кг, составляя 8300 кг против 8600 кг. Aw249 оснащен двумя двигателями General Electric CT7-8E6, обеспечивающими мощность 2503 лошадиных сил. Они оснащены средствами подавления ИК-излучения для снижения тепловой сигнатуры. Также установлена вспомогательная установка, позволяющая перезапускать основные двигатели во время полета.

  За счет существенной мощности новый вертолет может развивать скорость до 167 узлов. Предельная скороподъемность составляет 716 м/мин, максимальная полезная нагрузка - 2800 кг, время полета чуть больше 4 часов, дальность полета - 430 км, высота пролета - 6100 м. Ширина вертолета увеличилась с 3,55 до 4,6 м, что обеспечивает больший комфорт в кабине. 

  Кабина пилота оснащена основным сенсорным экраном диагональю 20 дюймов. Два блока управления с дисплеем диагональю 8,4 дюймов размещены справа и слева от каждого члена экипажа. Высокую производительность авионики обеспечивают мощные многоядерные процессоры последнего поколения.

  В состав сенсорной системы входят лидар, радар миллиметрового диапазона, охлаждаемые коротковолновые и длинноволновые ИК-датчики и телекамера с низким уровнем освещенности, устанавливаемая на шлеме пилота. Все изображения поступают на бортовой компьютер, который объединяет их и создает трехмерное изображение с дополненной реальностью, облегчая ориентацию экипажа в критических ситуациях и при любых погодных условиях. Благодаря этому приборы ночного видения становятся необязательными.

  Система предупреждения о нападении распознает лазерные, радиолокационные и электромагнитные сигналы ракетной атаки. Система ИК-датчиков также способна обнаруживать огонь из ручных вооружений калибром до 7,62 мм. Искусственный интеллект значительно облегчает работу пилотов.

  Вертолет AW249 получит обновлённые систему наблюдения и прицеливания, а также передовую систему боевого управления BMS, разработанную компанией Leonardo. Планируется установить BMS не только на вертолеты, но и на наземную боевую технику.

  Оружием с самой большой дальностью будет ракета Rafael Spike Extended Range 2, поражающая цели на расстоянии до 16 км. Ракета Spike Long Range 2 способна поражать цели на расстоянии до 8 км, что сопоставимо с ракетами Hydra 70 калибром 70 мм. Управляемые ракеты такого же калибра имеют дальность действия 7 км, а эффективная дальность стрельбы пушечной турели TM197B калибром 20 мм составляет около 2 км. Вертолет будет взаимодействовать с беспилотными летательными аппаратами, отвечающими за сбор информации на поле боя.

#техника #армия #оружие #италия #вертолёт #aw249 fenice
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