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Zelikman
Китайские операторы связи ускорили переход на отечественную инфраструктуру
Компании всё чаще закупают процессоры для серверов и платформ у китайских компаний, как например Huawei, Hygon или Loongson

  Китайские операторы связи постепенно переходят на отечественные процессорные платформы, увеличивая закупки серверов с процессорами Huawei, Hygon или Loongson, по информации государственного издания Global Times. Покупки крупных операторов, таких как China Telecom, China Mobile и China Unicom, содействуют развитию отечественных производителей процессоров и стремлению страны к самообеспеченности. Однако возникла определенная сложность.

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  China Telecom планирует закупить 156 тысяч серверов, из которых 67,5% являются моделями серии G с китайскими процессорами. Это значительное изменение по сравнению с четырьмя годами ранее, когда только 19,9% серверов компании использовали отечественные процессоры, а 79,4% приходилось на процессоры Intel Xeon, по данным Global Times. Серия "G" представляет собой сервер на базе центрального процессора, официально разработанного в Китае. China Mobile также увеличивает поддержку местных процессоров. Из 13 тендеров на закупку серверов десять приходятся на проекты из серии G, что подчеркивает предпочтение компании к отечественным процессорам. Доля китайских процессоров в приобретениях серверов China Mobile увеличилась примерно с 21% в 2020 году до 43,5% в последнее время.

  Аналогичная тенденция наблюдается в China Unicom: с 2020 года значительно возрос интерес к отечественным процессорам. Компания все чаще использует процессоры китайского производства, включая модели Kunpeng 920 от Huawei и Hygon 7165 и Hygon 7185 от Sugon.

  В связи с жесткими экспортными правилами США для высокопроизводительных процессоров, китайские операторы связи переходят на отечественные процессоры, чтобы гарантировать наличие необходимой вычислительной мощности в случае введения более строгих санкций против Китая. Кроме того, операторы связи, вероятно, стремятся сделать свою инфраструктуру независимой от архитектуры набора команд процессоров. Global Times отмечает, что последние закупки China Telecom включали в себя процессоры различных архитектур, включая x86 и "отечественные архитектуры процессоров, такие как ARM, C86, Loongarch, Yongfeng и SW".

#сша #китай #процессоры #huawei #санкции #loongson #hygon
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