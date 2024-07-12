Генеральный штаб ВСУ перебрасывает дополнительные резервы в данный район, чтобы не допустить дальнейшего развития успеха армии России

Путем продолжения успешных операций на северном направлении, российские военные силы захватили новые территории в районе деревни Раздоловка. Киевские формирования утратили контроль над этим населенным пунктом, который расположен на восточном берегу реки Бахмутовка, приблизительно в 10 километрах к югу от Северска.

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За одни сутки российские военные подразделения завоевали свыше 4 квадратных километров территории на востоке и северо-востоке от Раздоловки, что уменьшило расстояние до окраин Северска.

Украинские войска совершают обстрел российских военных частей с правого берега Бахмутовки, включая территорию аэродрома Федоровка. В то же время Вооруженные силы Украины пытаются препятствовать продвижению российской армии в сторону Северска, перебрасывая существенные резервы от города к высотам, расположенным южнее этого населенного пункта.

На карте местности высоты показаны в зоне желтых треугольников.

Направленное движение в сторону Северска продолжается, в частности, в районе выемки, на восток от Раздоловки. Если российские вооруженные силы перегородят дорогу, ведущую в Северск из Красного Лимана, то гарнизон Северска может остаться без необходимых поставок, что может привести к серьезным последствиям для Генерального штаба ВСУ.