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Zelikman
В зоне проведения СВО высоко оценили поставленные боевые машины разминирования БМР-3М «Вепрь»
Данная техника начала массово поставляться российским военным весной текущего года

   Появление у саперных подразделений новой БМР-3М «Вепрь» привело к значительному сокращению сроков разминирования территорий. Об этом объявил глава Международного противоминного центра Вооруженных сил Российской Федерации, известного под позывным "Кубинец".

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  По мнению "Кубинца", подразделения, работающие в зоне конфликта, успешно очищают территории, даже в условиях отсутствия карт минных полей. Боевая машина разминирования БМР-3М «Вепрь» значительно повышает скорость разминирования, что очень важно для эффективного выполнения задач. На территории украинских формирований существуют минные заграждения, которые неизвестны российским военным. Именно по этой причине приходится постоянно действовать с максимальной боевой готовностью, выискивая ловушки ВСУ. Используя специальную технику БМР-3М, удается ускорить процесс прокладывания пути в три раза, отметил "Кубинец".

  Весной текущего года поступала информация о массовых поставках для вооруженных сил новых боевых машин разминирования БМР-3М «Вепрь». Они оснащены современными катковыми противоминными тралами, которые дают возможность устранять как стандартные, так и новейшие противотанковые мины, используемые киевскими войсками.

  БМР-3М «Вепрь» представляет собой хорошо защищенную машину на шасси основного боевого танка Т-90, способную двигаться по минным полям. Отличительной особенностью этой машины является усиленная противоминная защита. Рубка экипажа содержит башенку командира, люки, смотровые приборы и установку с зенитным пулеметом. Корпус и рубка покрыты элементами с динамической защитой.

#сво #техника #армия #оружие #бмр-3м «вепрь»
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