Сообщается, что ВСУ были вынуждены оставить уже порядка 60% населённого пункта

Сегодня стало известно о результатах операций российских военных на западе Луганской Народной Республики. После изменений на передовой линии в начале осени 2022 года, подразделениям удалось освободить территории Харьковской области и часть территории ЛНР. Украинские формирования были выдавлены на линии Сватово-Кременная после значительных усилий Вооруженных сил России.

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В настоящее время российские войска восстанавливают контроль над территориями, потерянными в ЛНР, проводя наступление по различным направлениям. Одним из таких участков является посёлок Макеевка, где осенью 2022 года киевские формирования расстреляли отряд сдавшихся в плен бойцов российской армии.





Под ударами российских вооруженных сил, ВСУ были вынуждены покинуть до 60% территории поселка Макеевка, причем южная часть уже не находится под контролем украинской армии. Северная часть при этом также не могла быть удержана из-за географических особенностей - посёлок находится на берегу реки Жеребец.

Киевские части, стремясь сохранить хотя бы часть посёлка, используют высоты к северо-западу от Макеевки для ответных атак. Однако, российские вооруженные силы достигли паритета в плане контроля высот, занимая холмы на восточном берегу реки Жеребец и продолжая идти вперед, ведя интенсивные бои и поражая группировку ВСУ артиллерией.