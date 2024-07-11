На сегодняшний день имеется широкий выбор мониторов различных типов, и зачастую пользователям бывает очень сложно сделать окончательный выбор при поиске подходящей модели, а некоторые и вовсе не уверены на что именно необходимо обращать внимание. Постараемся разобрать ряд технических характеристик, которые помогут сделать выбор и не пожалеть о нём.

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Подходящий размер монитора для вашей игровой, либо рабочей системы зависит от расстояния, на котором вы находитесь от него, и от желаемого разрешения. Если вы предпочитаете сидеть дальше от монитора, вам потребуется более крупный экран для просмотра всех деталей. Меньшие мониторы позволяют видеть большую часть игры без слишком частого перемещения взгляда. Большие мониторы раскрывают больше деталей игры и создают ощущение полного погружения, подобно кинотеатру.

Любое разрешение выше оптимального не будет заметно, поэтому дополнительные затраты на него скорее всего не оправдаются, но при этом, главное соблюдать значение PPi монитора выше отметки 90, иначе глаза пользователя могут уставать при длительных сессиях. Например, для наилучшего впечатления можно выбрать 27-дюймовый монитор с разрешением 1440p, а для использования 24-дюймовых моделей вполне хватает разрешения Full-HD.





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PPi - обозначает сколько пикселей размещено на одном квадратном дюйме. При слишком малой плотности пикселей, изображение на мониторе может казаться зернистым. Выбор монитора зависит от того, насколько детально пользователь хочет видеть информацию в играх. Большой экран обеспечивает более удобное отображение информации, но чем больше экран, тем выше для него нужно разрешение. На 27-дюймовом мониторе изображение 1440p будет более четким, чем 1080p. Согласно опросам платформы Steam, наиболее популярными на сегодняшний день являются мониторы с FullHD разрешением. Однако, геймеры постепенно заменяют их на устройства с QuadHD.

Монитор также используется для рабочих задач, таких как просмотр веб-сайтов, работа с рендерингом или запуск фоторедакторов. Достоинством использования монитора с высоким разрешением является возможность одновременного размещения большего количества приложений на экране.

Экраны внутри мониторов могут использовать различные технологии отображения. Популярными видами ЖК-панелей являются VA и IPS, а более экзотическими решениями для профессиональных геймеров являются TN-мониторы. С другой стороны, OLED - это тип панели, который не относится к ЖК-панелям. Стоит отметить, что LED и QLED - это типы технологий подсветки, которые применяются с панелями TN, VA и IPS.

Самую яркую, насыщенную и приятную картинку смогут предоставить OLED-мониторы, но и стоимость подобных решений соответствующая. TN-матрицы, не пользуются популярностью среди потребителей, так как они обладают наихудшим изображением среди всех моделей, но их как правило выбирают профессионалы за счёт минимального времени отклика, что даёт некоторое преимущество во время киберспортивных турниров. Данный тип матрицы считается устаревшим, но всё же их продолжают производить благодаря спросу со стороны киберспортсменов.

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Как правило, большинство пользователей выбирают между IPS и VA-матрицами. Устройства с IPS-панелями чаще имеют более естественную и насыщенную картинку, с лучшими углами обзора в отличие от VA, но также есть и несколько минусов. Часто по краям монитора можно бывает заметить затемнённые зоны, в основном их проще разглядеть на белом фоне, что может испортить общие впечатления от покупки. Это не обязательное явление, но из-за неравномерной подсветки такое встречается. Также VA-матрица имеет более глубокий черный цвет, существенно отличающийся от IPS-мониторов.

Ещё одной важной характеристикой монитора является его частота обновления, она определяет насколько хорошо он обрабатывает движение - чем выше частота обновления, тем лучше. Игровые мониторы могут иметь частоту обновления от 60 до 360 Гц. Однако, стоит учитывать тот факт, что мониторы не всегда могут одновременно выдавать заявленную частоту обновления и максимальное разрешение изображения, для каждого разрешения может быть свой предел Гц.





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Частота обновления - это количество раз, которое дисплей может обновить изображение. Она измеряется в герцах (Гц), что означает количество циклов в секунду. Например, 60 Гц означает, что экран обновляется 60 раз в секунду. Идеальная частота обновления для игр составляет примерно от 120 до 165 Гц или выше. Частота обновления в этом диапазоне уменьшит размытость движения и сделает анимацию более плавной.

Как мы отмечали рынее, время отклика также важно для обработки движения монитором - чем меньше время отклика, тем лучше. Обычно у игровых мониторов время отклика составляет от 1 до 6 мс.

Время отклика - это время, за которое дисплей переключается из одного цвета в другой. Обычно измеряется в миллисекундах, и чем меньше значение, тем лучше. Если у монитора большее время отклика, то могут появиться ореолы. Они вызывают размытие цветов при быстром движении на экране. Приобретение монитора с временем отклика 1 мс даст наилучшие результаты.





Некоторые мониторы также могут не поддерживать одновременно заявленные максимальную частоту обновления и самое быстрое время отклика. Как и с разрешением устройства, необходимо проверить спецификации монитора, чтобы узнать его возможности.

Выбор между изогнутым и плоским монитором для игр в первую очередь зависит от индивидуальных предпочтений. Изогнутый монитор может помочь лучше видеть периферийные участки экрана, но это не сильно повлияет на игровой опыт. С изогнутым монитором распределение расстояния между глазами и монитором более равномерно по всей ширине экрана. Кроме того, угол обзора также содержит более равномерное распределение по экрану. Эти два фактора могут сделать вашу игровую атмосферу более захватывающей. Однако, это будет работать лишь с мониторами большей диагонали. Изогнутые мониторы обычно рекомендуются для моделей с диагональю 27 дюймов и более. Если пользователь планирует находиться на большом расстоянии от монитора, более подходящим выбором будет плоский экран. С другой стороны, если вы собираетесь использовать широкий монитор вблизи, изогнутый вариант может обеспечить вам наилучшие игровые впечатления.





Само собой, немаловажным фактором является максимальная яркость экрана. Здесь всё достаточно просто, чем выше это значение, тем больший запас яркости имеется у пользователя. Стандартное значение среди большинства современных игровых IPS и VA-мониторов составляет от 200 до 300 нит. Это может сыграть важную роль, если ваше рабочее место находится напротив окна и солнечные лучи могут попадать прямо на ваш монитор. В такой ситуации можно поднять яркость изображения и сделать работу за компьютером более комфортной.

Также для борьбы с солнечными лучами львиная часть мониторов оснащена матовым антибликовым покрытием. Однако, картинка на таких устройствах кажется более темной, чем у аналогов с глянцевыми экранами.

На сегодняшний день достаточно популярной моделью является Xiaomi Redmi G27 (X27GQ). Данный 27-дюймовый монитор с разрешения QuadHD обладает огромным запасом по яркости - 400 Нит, частотой обновления в 165 Гц и время отклика в 1 мс.



С ценой ниже 20 тысяч рублей, данной модели сложно подобрать достойного конкурента.

Те, кого всё же заинтересовали закруглённые модели с VA-матрицами, можно обратить внимание на модель от компании Thunderobot - KQ27C1650L, имеющую такие же технические характеристики по диагонали, скорости отклика, разрешению и частоте обновления, но уступающую в максимальной яркости экрана.

Подобные же решения, но OLED-матрицей, обойдутся пользователям уже дороже 100 тысяч рублей. Как например монитор AOC AGON PRO AG276QZD с ценой в 106511 рублей.

Как и отмечалось ранее, данные матрицы являются ультимативными в плане технических характеристик. Если брать ту же максимальную яркость, то модель от AOC достигает 1000 нит, что на голову больше чем у конкурентов, но и цена у такого монитора в несколько раз выше.