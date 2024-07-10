Данное изменение не должно коснуться более старых узлов, как например чипы с техпроцессом 16 нм

В свете повышенного запроса на передовые процессоры в потребительской электронике и для высокопроизводительных вычислений TSMC планирует увеличить стоимость своих микросхем для всех категорий клиентов к 2025 году, согласно заметке, написанной для заказчиков. По всей видимости, самый крупный контрактный производитель микросхем в мире намерен увеличить цены на свои продукты примерно на 10% в следующем году. Однако, стоит относиться к этой информации с определенной долей скептицизма, так как она имеет неофициальный характер.

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Переговоры с клиентами, специализирующимися на ИИ и высокопроизводительных вычислениях, например, с Nvidia, указывают на то, что эти клиенты готовы перенести увеличение цен на микросхемы 4-нм класса примерно на 10%, с уровня около 18 тысяч долларов за микросхему до приблизительно 20 тысяч долларов за штуку. Это приведет к ожиданиям роста средней стоимости продажи оборудования на узлах 4 нм и 5 нм, которые в основном используются такими компаниями, как AMD и Nvidia, до 11%.

В то время как переговоры с клиентами из сферы смартфонов и бытовой электроники, такими как Apple, были сложными, сигналы указывают на возможное увеличение стоимости микросхем 3-нм на 4% к 2025 году. Хотя цены будут зависеть от конкретных договоренностей и объемов, некоторые ожидают, что микросхема на узле N3 от TSMC будет стоить около 20 тысяч долларов и более, а в следующем году она возможно вырастет еще.

В отличие от этого, старые узлы, такие как 16 нм, вероятно, не подорожают из-за достаточной производственной мощности. С целью, возможно, стимулировать своих клиентов к увеличению оплаты, TSMC предлагает возможную нехватку передовых мощностей в случае, если клиенты не оценят вклад TSMC для обеспечения потребности в производстве.