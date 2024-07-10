Ранее сотрудники планировали лишь трёхдневную акцию, однако решили продолжать бастовать до принятия их условий

Самый крупный профсоюз компании Samsung Electronics Co., объединяющий более 30 тысяч сотрудников, объявил о проведении бессрочной забастовки. Такой неожиданный шаг увеличивает риск проблем в производстве у самого большого производителя микросхем памяти в мире.

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Призыв профсоюза к общей забастовке усиливает противоречия с крупнейшей компанией Южной Кореи. У заводов Samsung по производству чипов к югу от Сеула тысячи рабочих начали то, что изначально было запланировано как трехдневная забастовка с требованием повышения заработной платы.

Это крупнейшая организованная трудовая акция за полвека истории южнокорейского конгломерата. Неизвестно, сколько человек в итоге примут участие в призыве профсоюза, но существуют опасения, что акция может прирасти до больших масштабов и нанести урон самой известной компании страны, а также вызвать аналогичные реакции в восстанавливающейся технологической и чиповой промышленности.

В заявлении профсоюза на их веб-сайте говорится, что "руководство не намерено идти на диалог". "Намеренно вызваны сбои в работе производственной линии, и компания пожалеет об этом решении", - также отмечено в заявлении.

Вначале профсоюз обратится к небольшому производственному предприятию, которое больше всего зависит от человеческого труда, а затем сосредоточится на производстве высокоскоростной памяти в Пхёнтхэке. "В конечном итоге руководство смягчится и сможет начать переговоры".

Большая часть производства Samsung автоматизирована, но компания, вероятно, не сможет позволить себе какие-либо производственные проблемы в ближайшие недели. Компания пытается убедить Nvidia Corp. использовать свою высокоскоростную память, что является ключевым элементом для обгоняющего их конкурента SK Hynix Inc. на быстрорастущем рынке искусственного интеллекта.

"Samsung гарантирует отсутствие сбоев в работе производственных линий. Мы продолжаем стоять за честные переговоры с профсоюзом", - говорится в заявлении компании.

Забастовка происходит на фоне ухудшения технологического соперничества между США и Китаем, а также геополитических проблем в глобальной цепочке поставок полупроводников. Samsung контролирует около 20% мирового рынка динамической оперативной памяти и около 40% флеш-памяти NAND, используемой в смартфонах и серверах.