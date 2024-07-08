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Zelikman
ВС РФ уничтожили ракетами ОТРК «Искандер» сразу три установки РСЗО M142 HIMARS в Херсонской области
Сообщается, что западную технику смог зафиксировать разведывательный дрон, а затем по ним отработали ОТРК Искандер-М


  Оборонное ведомство России продемонстрировало видео уничтожения трех реактивных систем залпового огня  М142 HIMARS, произведенных Соединёнными Штатами Америки. Материал был опубликован на официальных платформах Министерства обороны Российской Федерации.

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  По видеоматериалу, полученному с разведывательного беспилотного аппарата, было замечено передвижение трех комплексов РСЗО М142 HIMARS в окрестностях Херсонской области. Оператор дрона-разведчика отследил перемещение и занятие замаскированных позиций в близости к поселку Клапая. По поступающей информации, позиции данных комплексов были расположены в лесной зоне. Согласно данным военных, эти комплексы использовались для нанесения ударов оперативно-тактическими боеприпасами ATACMS по Севастополю.

  Координаты скрытых позиций были направлены вышестоящему командованию для принятия решения о нанесении удара. В результате ракетного удара оперативно-тактическим комплексом "Искандер" все единицы военной техники были сожжены. Удар наносился двумя ракетами, что ясно просматривается на видеоматериалах. В Министерстве обороны отметили, что по итогам удара были стёрты не только комплексы, но и до 10 западных специалистов, обслуживавших их.

  Сообщается, что Минобороны раскрыло информацию об уничтожении трех установок в сегодняшнем докладе, но не предоставило дополнительных подробностей.

#сво #техника #армия #оружие
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