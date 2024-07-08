Данные изделия будут использоваться в беспилотных транспортных средствах, аэротакси и самолетах с вертикальным и сверхкоротким взлетом

Одна из компаний, являющихся частью государственной корпорации "Ростех", занимается разработкой передовых гибридных и электрических двигателей с открытым строением. Новаторский подход позволяет собирать разные двигатели мощностью до 1,5 мегаватт из ряда комплектующих. Эти двигатели будут использоваться в беспилотных транспортных средствах, аэротакси и самолетах с вертикальным и сверхкоротким взлетом и посадкой.

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Базой будущих наработок является гибридная силовая установка (ГСУ) с мощностью 500 киловатт, разработанная компанией "ОДК-Климов" в Петербурге на шасси нового авиадвигателя ВК-650В. В ГСУ сочетаются газотурбинные и электрические двигатели, электрический генератор, аккумуляторы и силовая электроника.

"ГСУ - будущее авиационной индустрии. Они особенно интересны для систем БПЛА. Согласно проекту создаются разнообразные электродвигательные установки, энергоузлы, аккумуляторы, из которых есть возможность собрать любой двигатель мощностью до 1,5 мегаватт. Эти установки будут использоваться в транспортных беспилотниках, в том числе тяжелых дронах и конвертопланах, аэротакси и самолетах с вертикальным взлетом и посадкой", - сообщили в авиационном кластере "Ростеха".

В настоящее время ГСУ проходит необходимые испытания. В перспективе специалисты планируют закончить испытания и начать массовое производство через несколько лет. Предполагается, что за счет использования двух видов двигателей, ГСУ будет обладать более высокой топливной эффективностью по сравнению с классическими установками. Ресурс двигателя, который входит в состав нового устройства, может быть расширен на 20-30% за счет оптимального режима работы.