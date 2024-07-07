Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Zelikman
Porsche сократит производство своих некогда популярных электроседанов Taycan
Компания столкнулась с серьёзным снижением продаж, особенно на китайском рынке, где всё больше доступных аналогов.

  Автопроизводитель из Германии, Porsche, планирует уменьшить выпуск модели Taycan из-за снижения спроса. По данным немецких средств массовой информации, сборка электроседанов будет ограничена одной сменой на заводе в Цуффенхаузене, хотя официального подтверждения этой информации пока нет.

реклама

  В 2023 году Porsche продала более 40 тысяч экземпляров Taycan, однако сейчас продажи начали снижаться. По мнению немецких журналистов, это связано с тем, что основная аудитория, заинтересованная в покупке электромобиля, уже приобрела Taycan. Кроме того, некоторые потенциальные клиенты могли отложить покупку в ожидании новой версии после недавнего обновления модели.

  Также сообщается, что Taycan начал терять свои позиции на китайском рынке, где появляется все больше спортивных электрокаров местного производства по более доступной цене. В настоящее время руководство Porsche ведет переговоры с производственным советом завода по поводу сокращения производства Taycan в Цуффенхаузене, хотя информация о урезании рабочих мест не подтверждена.

  Известно, что Porsche уже работает над вторым поколением Taycan, которое ожидается в 2027 году. По предварительной информации, электромобиль будет переведен на новую платформу, так как возможности для улучшений текущей платформы J1 исчерпаны.

#автомобили #рынок #транспорт #porsche #taycan
+
Написать комментарий (0)
Эксперты отметили резкое снижение импорта автомобилей из стран ЕАЭС в Россию
Первая партия новых BMW 1-Series сошла с завода BMW в Лейпциге
Минивэн Kia Carnival снова появился в продаже в России
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

MWM: Кадры с пылающими на Украине Abrams испортили репутацию американских танков во всем мире
28
Су-34 с УМПК сумел уклониться от многомиллионной ракеты Patriot и выпустить ракету Х-31П по NASAMS
2
Западный аналитик рассказал про судьбу переданных Украине американских истребителей F-16
1
Boeing использовала в производстве самолётов запчасти из складов с металлоломом
1
На выход: премьер-министр Британии ушёл в отставку после разгрома его партии на парламентских выборах
9
Экс-менеджер Boeing: «Мусорные детали» использовались в самолетах Dreamliner
2
Первый истребитель 6-го поколения настолько дорог, что ВВС США переосмысливают проект
+
Windows 11 Government Edition - модифицированная версия с нулевым количеством навязчивого ПО
7
Китайский гигант BYD построит крупнейший завод электромобилей в Турции за $1 млрд
+
Процессоры AMD Ryzen 5 1600, Ryzen 5 3600 и Ryzen 5 5600 сравнили в играх
6
Украинское ПВО потеряло С-300 и стоящий 140 млн NASAMS-2
1
Весной 2025 года в Тульской области начнет работу новый завод по производству пентоксида ванадия
2
Инсайдер: AMD почти полностью купила Nvidia
3
Расчёты комплексов «Искандер» ВС РФ уничтожили позиции дивизиона С-300 в районе Миргорода
1
Москва потратит почти 600 млн рублей на доработку российской операционной системы на базе Linux
4
Официально представлена камера смартфона Realme 13 Pro+ с архитектурой HYPERIMAGE+
+
"Финам" рассматривает возможность приостановки торгов турецкой лирой на Московской бирже
+
Канадские ученые создали ИИ-систему для мгновенного обнаружения мельчайших частиц пластика в воде
+
Создано портативное зарядное устройство на солнечных батареях для электромобилей
2
Названы модели автомобилей с самыми проблемными автоматическими коробками передач
3

Популярные статьи

Ретро-игры, которые стоит попробовать в 2024 году
4
Starfield на Xbox — подведение итогов по самому яркому провалу 2023 года
11
Китай "агрессивно вербует" пилотов НАТО и платит им в 3-4 раза больше, чем на Западе
+
Профессор Самуэли: Западная элита на фоне кризиса в США и Европе стремительно теряет власть
5
Мое мнение о Brothers: A Tale of Two Sons Remake
+
Добавляю скриншоты GPU-Z в базу данных репозитория Chi-Gallery
3

Сейчас обсуждают

Smokingman
13:27
Чембель, держу в курсе, ты занимаешься мартышкиным трудом. "card_name gpu_z", забитое в гугл делает тоже самое, только быстрее и проще. Иди линукс пердоль лучше.
Добавляю скриншоты GPU-Z в базу данных репозитория Chi-Gallery
Мастурбек Аулов
13:21
Точно человек? Разве люди кукарекают?
Добавляю скриншоты GPU-Z в базу данных репозитория Chi-Gallery
Шнур
13:11
Мне было достаточно увидеть как брэдли рвет на части т90, фугасными
MWM: Кадры с пылающими на Украине Abrams испортили репутацию американских танков во всем мире
Шнур
13:07
Эти фотки сегодня уже засветились в статье про уничтожении двух пэтриотов в одессе. Вранье
Украинское ПВО потеряло С-300 и стоящий 140 млн NASAMS-2
dimasoid1970
13:05
Оставьте себе! Вид убогий - на валенки похожи!)))
Кроссовки Nike Adapt BB с автоматической шнуровкой, скоро лишатся дистанционного управления
Шнур
13:05
Доигрался, уже никто не верит в его мирные планы. Тут только 2 варианта 1. Капитуляция и отвод войск из украины, оплата репараций и этим рф сохранит сибирь и дальний восток. 2. Полное уничтожение и р...
Путин напомнил, что российская армия отошла от Киева в 2022 году по просьбе Запада
Олег Попов
13:04
)))
Мошенники продали клиенту видеокарту RTX 4090, однако, внутри был установлен чип от RTX 3080 Ti
dimasoid1970
13:03
Прикольный смарт! Я бы прикупил, если цена адекватной будет.
Unihertz анонсировала самый маленький 5G-смартфон Jelly Max с топовыми характеристиками
Женя Петров
13:00
да с игровой индустрией реально не очень
Ретро-игры, которые стоит попробовать в 2024 году
Шнур
13:00
Ну не то что отошла, отходить небыло кому. Когда унитазники и домушники ушли с награбленным остальные просто сдохли там
Путин напомнил, что российская армия отошла от Киева в 2022 году по просьбе Запада
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем