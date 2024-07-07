Компания столкнулась с серьёзным снижением продаж, особенно на китайском рынке, где всё больше доступных аналогов.

Автопроизводитель из Германии, Porsche, планирует уменьшить выпуск модели Taycan из-за снижения спроса. По данным немецких средств массовой информации, сборка электроседанов будет ограничена одной сменой на заводе в Цуффенхаузене, хотя официального подтверждения этой информации пока нет.

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В 2023 году Porsche продала более 40 тысяч экземпляров Taycan, однако сейчас продажи начали снижаться. По мнению немецких журналистов, это связано с тем, что основная аудитория, заинтересованная в покупке электромобиля, уже приобрела Taycan. Кроме того, некоторые потенциальные клиенты могли отложить покупку в ожидании новой версии после недавнего обновления модели.

Также сообщается, что Taycan начал терять свои позиции на китайском рынке, где появляется все больше спортивных электрокаров местного производства по более доступной цене. В настоящее время руководство Porsche ведет переговоры с производственным советом завода по поводу сокращения производства Taycan в Цуффенхаузене, хотя информация о урезании рабочих мест не подтверждена.

Известно, что Porsche уже работает над вторым поколением Taycan, которое ожидается в 2027 году. По предварительной информации, электромобиль будет переведен на новую платформу, так как возможности для улучшений текущей платформы J1 исчерпаны.