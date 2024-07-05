Благодаря новым инструментам, даже безопытные пользователи смогут без труда улучшать графику в классических играх

Накануне появилась информация, что инструменты Nvidia для сервиса RTX Remix, применяемого для изменения игр DirectX8 и DirectX9 благодаря трассировки лучей и улучшенных материалов, будет доступен с открытым исходным кодом. Бета-версию уже можно загрузить, а окончательный пакет инструментов станет доступен позже в этом месяце.

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Кроме того, Nvidia показала новые возможности RTX Remix в игре Portal и продемонстрировала, как можно масштабировать и ремастерить текстуры с применением физического рендеринга (PBR) и использовать подсказки искусственного интеллекта для настройки визуализации игры.

Открытый исходный код RTX Remix и новое Rest API открывают новые горизонты для любителей ремастеринга классических компьютерных игр, особенно тех, которые работают на DirectX8/DirectX9. Даже безопытные пользователи смогут без труда масштабировать текстуры в игре и добавить реалистичное освещение с помощью RTX Remix.





Использование RTX Remix с открытым исходным кодом позволяет улучшить визуальный опыт даже для пользователей видеокарт AMD, которые хотят присоединиться к обновлению игры. Однако, для обработки ремастеров с использованием полного пакета инструментов RTX Remix от Nvidia на картах AMD потребуется приложить огромные усилия.

Внедрение генеративного искусственного интеллекта в игровую индустрию также вызывает дискуссии и споры, но также открывает новые возможности для улучшения процессов создания игр и моддинга. Некоторые корпорации, как к примеру Nintendo, отвергают эту практику, в то время как другие, например Take-Two, признают ее потенциал, но считают, что сотрудники остаются на первом месте. Обновленное Rest API RTX Remix демонстрирует, как можно применять Comfyui и Stable Diffusion для быстрого ремастеринга или ретекстурирования проектов только с помощью текстовых подсказок.