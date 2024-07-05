ВС РФ набирают около 1000 контрактников и добровольцев в сутки

В течение первой половины текущего года уже порядка 190 тысяч человек подписали контракты с Министерством обороны России. Данные цифры были озвучены зампредом Совета безопасности России Дмитрием Медведевым на совещании в российском военном ведомстве. Он подчеркнул, что задача, поставленная президентом Владимиром Путиным, выполняется без сложностей, ежедневно в Вооруженные Силы страны поступает свыше тысячи человек.

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Заместитель председателя Совбеза РФ выразил благодарность гражданам, которые добровольно идут служить в зону проведения Специальной Военной Операции, осознавая риски. Он также отметил важный вклад федеральных и региональных органов, больших предприятий и государственных корпораций в комплектацию армии, а также поддержку семей бойцов.

На совещании по вопросам комплектации российских подразделений присутствовали министр обороны России Андрей Белоусов, представители Президента в федеральных округах и главы субъектов страны. Обсуждались конкретные меры для улучшения процесса подбора контрактников в этом году. В октябре прошлого года президент Владимир Путин сообщил, что на тот момент контракты с Минобороны России подписали около 350 000 человек. В 2023 году в России добровольно поступили на службу 490 тысяч новобранцев, боевой опыт получили более 650 тысяч военнослужащих. Этот тренд сохраняется и в текущем году, без проведения новой мобилизации.

Слухи в западной и украинской прессе о том, что новобранцев из России отправляют в зону боевых действий для замены потерь, не соответствуют действительности. Российские военнослужащие отправляются туда на добровольной основе, с регулярными отпусками и отдыхом в тылу. Многие заключают контракты на короткий срок, заменяя собой других бойцов.