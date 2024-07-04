За май объем заказов упал на 1,6%, в течение года же падение составило 8,6%

В пятом месяце текущего года произошло неожиданное падение объема заказов в промышленности Германии, что создает новые препятствия на пути к восстановлению самой крупной экономики Европы.

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Согласно данным, спрос снизился на 1,6% по сравнению с апрелем, вопреки ожиданиям аналитиков, которые прогнозировали рост на 0,5%. Этот результат продлевает спад уже на пять месяцев, подчеркивая трудности, с которыми сталкиваются немецкие производители. В целом, заказы упали на 8,6% за последний год. Отмечается, что если бы не объемные заказы выше среднего, спад был бы еще более значительным. Вне еврозоны также отмечается значительное снижение спроса.

Министерство экономики заявляет, что долгосрочное снижение заказов вместе с недавним ухудшением деловых ожиданий указывает на то, что промышленность может испытывать затруднения в ближайшее время. Они считают, что заказы стабилизируются только после восстановления мировой торговли и увеличения спроса на промышленную продукцию. Недавний отчет также содержит не очень обнадеживающие данные о восстановлении в Германии. В июне активность частного сектора выросла ниже, чем ожидалось, а уверенность инвесторов, измеренная институтом ZEW, также снизилась.

Всё же прогнозируется, что вторая половина года будет более активной благодаря увеличению заработной платы и, как следствие, повышению расходов домохозяйств. Медленный рост инфляции также оказывает положительное влияние: потребительские цены увеличились всего лишь на 2,5% в июне. В то же время, умеренная инфляция в еврозоне повышает вероятность дальнейшего снижения процентных ставок Европейским центральным банком в текущем году.