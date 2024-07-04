QLC NAND объемом 2 ТБ 3D от Kioxia могут стать настоящим прорывом для современных накопителей

После анонса компанией Western Digital своих накопителей QLC NAND объемом 2 ТБ в прошлом месяце, стало лишь вопросом времени, когда их партнер по производству, компания Kioxia, продемонстрирует свои накопители QLC NAND объемом 2 ТБ 3D. Накануне это и произошло. В отличие от WD, Kioxia раскрыла подробную информацию о тех же компонентах QLC NAND объемом 256 ГБ.

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Устройства Kioxia с QLC NAND объемом 2 ТБ 3D работают на 218-слойном процессе BICS8 и могут похвастаться скоростью 3600 Мб/с, что выводит их на уровень одних из самых производительных компонентов флэш-памяти на рынке. Новые устройства также обладают 70%-ной энергоэффективностью в записи по сравнению с предыдущей версией 3D QLC NAND от Kioxia на основе процесса BICS5, благодаря большей плотности и энергоэффективности.

Несмотря на отличную скорость работы 2 ТБ 3D QLC NAND от Kioxia, у фирмы имеется и более оптимизированный вариант – 1 ТБ 3D QLC NAND. Устройства с таким компонентом дают на 30% более высокую скорость работы в записи и на 15% меньшую задержку в чтении. Компания утверждает, что их устройства с 1 ТБ 3D QLC NAND будут идеальны для пользовательских SSD, предлагая высочайшую скорость.

"Мы рады представить образцы наших новых 2 ТБ QLC NAND с новой технологией BICS восьмого поколения. Благодаря улучшенной высокой плотности передачи данных, высокоскоростной передаче данных и улучшенной энергоэффективности, продукт с 2 ТБ QLC NAND открывает новые возможности для различных приложений искусственного интеллекта и для систем хранения данных, требующих экономии энергии и места", - сообщил технический директор Kioxia Хидеши Миядзима.

Как и Western Digital, Kioxia представляет свои 2 ТБ 3D QLC NAND BICS8 для применения в ИИ и хранении данных, что логично, учитывая их высокую плотность. В настоящийй момент уже проводится тестирование этих устройств. Увеличенные объемы памяти устройств Kioxia объемом 2 ТБ 3D QLC NAND дадут возможность заказчикам создавать высокоемкие SSD в компактных форм-факторах. К примеру, из накопителя размером 16 дюймов (11,5 x 13,5 x 1,5 мм) можно сделать SSD формата M.2-2230 объемом 4 ТБ или M.2-2280 объемом 16 ТБ, что будет удобно для клиентов Kioxia.