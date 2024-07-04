Ранее данное вооружение хранилось в Германии

Боевая техника, принадлежащая Соединённым Штатам Америки, перебрасывается на пункты хранения в Польше. Эти оборонные комплексы входят в систему складов под названием APS-2 (Army Prepositioned Stock 2), предназначенных для поддержки сухопутных соединений американских формирований в Европе.

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Переброску бронетехники проводит 405-ая бригада поддержки. Ранее вооружение хранилось в Федеративной Республике Германия, в ожидании возведения сооружений в польской Повидзе. Пресс-служба Пентагона сообщила о переброске техники, включающей порядка 100 танков, 152 БМП M2A4, 18 самоходных артиллерийских установок M109A7, а также бронемашин, БТР и другой техники.

Это передаваемое оснащение укрепляет восточный фланг Североатлантического Альянса силами армии США. Рядом с новыми сооружениями расположен аэропорт, что обеспечивает быстрый переброс живой силы бригады, оснащенной всем необходимым оборудованием, запасами и топливом для последующего размещения. Уже не первый год разрабатывался процесс переноса техники из Мангейма в Повидзу, где построены необходимые базы хранения. Сейчас, после завершения строительства, техника уже находится в дороге в Польшу.

Часть армейских складов APS включает: APS-1 в самих Соединенных Штатах; APS-2 на территории Евросоюза; Общие APS-3 на острове Диего-Гарсия и на судах в Тихом океане; APS-4 в азиатском регионе; APS-5 на Ближнем Востоке; APS-6 в Чарльстоне (Канзас), Гуантанамо (Куба) и на острове Диего-Гарсия и отдельные склады APS-7 в Италии.