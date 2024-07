До конца года в России появятся Х50 и Х70, а уже в 2025 году компания собирается еще больше расширить модельный ряд

Компания Jetour подтвердила появление двух новых моделей на рынке Российской Федерации до конца текущего года. Это будут кроссоверы с наименованиями Х50 и Х70. В планах на 2025 год также предусматривается расширение линейки автомобилей, предназначенных для серьезного бездорожья.

реклама

Как ожидается, Jetour Х70 будет вариантом, упрощенным по сравнению с уже продаваемой моделью Х70 Plus в России. Есть много версий "семидесятки" на внутреннем и внешних рынках Китайской Народной Республики. Какая из них появится у нас, пока неизвестно.

Jetour Х50, по всей видимости, станет самым доступным вариантом в линейке марки для российского рынка. В данный момент варианты Dashing, стоимость от 2,49 миллиона рублей, и Х70 Plus, с ценой от 3 миллионов рублей, открывают прайс-лист. Планы Jetour на ближайшие годы включают выпуск свыше десяти новых автомобилей к 2026 году, включая те, которые будут работать на новых источниках энергии, то есть с гибридными системами и электромоторами. Цель компании - увеличить годовые продажи до миллиона автомобилей.

Компания также озвучила результаты первого года работы в России. Четыре модели - Dashing, Х70 Plus, Х90 Plus и Т2, были проданы в количестве 21,5 тысяч экземпляров. Первую модель успели локализовать. Ранее сообщалось, что Dashing и Х90 Plus получат полноприводные версии в 2024 году, но официальное сообщение бренда на этот счет не содержит упоминаний.