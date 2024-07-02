Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Zelikman
В Jetour подтвердили, что готовятся вывести на российский рынок новые модели автомобилей
До конца года в России появятся Х50 и Х70, а уже в 2025 году компания собирается еще больше расширить модельный ряд

  Компания Jetour подтвердила появление двух новых моделей на рынке Российской Федерации до конца текущего года. Это будут кроссоверы с наименованиями Х50 и Х70. В планах на 2025 год также предусматривается расширение линейки автомобилей, предназначенных для серьезного бездорожья.

реклама

  Как ожидается, Jetour Х70 будет вариантом, упрощенным по сравнению с уже продаваемой моделью Х70 Plus в России. Есть много версий "семидесятки" на внутреннем и внешних рынках Китайской Народной Республики. Какая из них появится у нас, пока неизвестно.

  Jetour Х50, по всей видимости, станет самым доступным вариантом в линейке марки для российского рынка. В данный момент варианты Dashing, стоимость от 2,49 миллиона рублей, и Х70 Plus, с ценой от 3 миллионов рублей, открывают прайс-лист. Планы Jetour на ближайшие годы включают выпуск свыше десяти новых автомобилей к 2026 году, включая те, которые будут работать на новых источниках энергии, то есть с гибридными системами и электромоторами. Цель компании - увеличить годовые продажи до миллиона автомобилей.

  Компания также озвучила результаты первого года работы в России. Четыре модели - Dashing, Х70 Plus, Х90 Plus и Т2, были проданы в количестве 21,5 тысяч экземпляров. Первую модель успели локализовать. Ранее сообщалось, что Dashing и Х90 Plus получат полноприводные версии в 2024 году, но официальное сообщение бренда на этот счет не содержит упоминаний.

#россия #техника #автомобили #рынок #транспорт #jetour
+
Написать комментарий (0)
Все большее число американцев перестает рассматривать для покупки электромобили
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Flightradar24: Тяжелые военно-транспортные Y-20A китайской армии летят в Москву
4
Крупнейший китайский мобильный оператор China Mobile представил первую в мире SIM-карту с процессором RISC-V на борту
8
В Иркутской области построят завод, который планировали еще при СССР
7
Глава МИД Польши Радослав Сикорский призвал Запад «научиться извлекать выгоду из игры в эскалацию»
1
Auterion предложила военным беспилотникам Украины технологию обхода помехи и РЭБ с точностью до 90%
5
Названа стоимость дорожного проекта «Архыз – Красная Поляна»
1
Axios: Байден покинет предвыборную гонку, если его попросят близкие родственники
1
SK Hynix планирует вложить в свой полупроводниковый бизнес 74,8 миллиарда долларов до 2028 года
+
OPPO готовит к выходу смартфон Oppo A3x
+
Ударом ОТРК Искандер-М был поражен эшелон с военнослужащими и техникой ВСУ
5
Трамп пообещал в случае победы защитить США с помощью аналога «Железного купола»
1
Nvidia прекращает поддержку старых процессоров в новых драйверах GeForce
8
Galaxy S25 Ultra будет иметь закругленные углы, как у Galaxy Note 7
+
MediaTek Dimensity 9400 может использоваться в одной из предстоящих моделей Samsung Galaxy S25
+
OnePlus Buds Pro 3 будут доступны в трех цветовых вариантах и ​​со множеством премиальных функций
+
Первый в мире сверхбольшой электрический самосвал начал работать на руднике в Замбии
2
Раскрыты характеристики Tecno Spark 20 Pro 5G
+
Вчера Земля разминулась с астероидом размером с египетскую пирамиду
1
Французская армия создаст мастерские по 3D-печати для ремонта военной техники на поле боя
4
Nokia приобретает Infinera за $2,3 млрд
+

Популярные статьи

Нужно ли смотреть на год выпуска китайских смартфонов и почему Xiaomi 11 хуже Redmi Note 13 Pro
13
Почему для мощного игрового ПК не нужна дорогая материнка, а поддержка PCIe 5.0 сильно переоценена
71
ТОП-5 игровых смартфонов до 50 тысяч рублей, актуальных в 2024 году — Poco F6 и другие модели
2
Почему я не покупаю ни флагманские, ни бюджетные смартфоны
29
Итоги гоночного уик-энда 29-30 июня
1
Собираем недорогой народный игровой компьютер в июле 2024 года, легко справляющийся с новыми играми
7
Что для требовательных игр важнее: 16 Гб памяти на видеокарте, или более мощный игровой чип
13
Деградация AMD как производителя видеокарт и почему у Radeon нет потенциала - Часть 3
167
Разбираем "белый" цифровой магазин EVAULT и его интервью популярному белорусскому блогеру
2
Мое мнение о Destiny 2: The Final Shape
1

Сейчас обсуждают

l33t_h4x00r
00:08
На третьей планете от Солнца, сэр
Почему для мощного игрового ПК не нужна дорогая материнка, а поддержка PCIe 5.0 сильно переоценена
IronWolf
00:08
И сколько из них реально что то решают? А где остальные 90?
"Военная хроника": Эксперты увидели признаки применения истребителей F-16 на Украине
l33t_h4x00r
00:06
Уже давно известно, что Марс нужно засадить ананасами
Китайские ученые открыли сверхустойчивый к морозу и радиации мох, готовый к колонизации Марса
Антон Филимонов
00:04
вот тебе ссыль на местный обзор видюхи с нормальным GPUz https://overclockers.ru/lab/show/108411/obzor-i-testirovanie-videokarty-msi-radeon-rx-6800-xt-gaming-x-trio-dva-shaga-vpered-odin-nazad как раз...
Деградация AMD как производителя видеокарт и почему у Radeon нет потенциала - Часть 3
Антон Филимонов
00:01
бетка дрова, на выхода и прога со свежей видюхой чет криво показывает...ой никогда не было
Деградация AMD как производителя видеокарт и почему у Radeon нет потенциала - Часть 3
Антон Филимонов
00:00
какой дибил заминусил факт?
Деградация AMD как производителя видеокарт и почему у Radeon нет потенциала - Часть 3
Легенда
23:57
нифига не страно. я в ЛЮБУЮ точку на машине приеду и посмотрю на стекло, всё идеально отразится. это ртх. это тебе не в определеной точке стоять где отражения сделали
Деградация AMD как производителя видеокарт и почему у Radeon нет потенциала - Часть 3
Антон Филимонов
23:56
Я тебеб больше скажу GPU RDNA 2.0 с такими как утебя ТТХ просто нет....нет кристалла с 23млн транзисторов, нет конфигурации блоков 4608 / 288 / 64 ( у 6800хт 4608 / 288 / 128), при 64 РОП 288 ТМУ нев...
Деградация AMD как производителя видеокарт и почему у Radeon нет потенциала - Часть 3
Nvidia&Intel Hater
23:54
Херово ,да это слов нет.а приглядеться -куча таких проебов в плане физики.выглядят отвратно в большинстве случаев лучи
Деградация AMD как производителя видеокарт и почему у Radeon нет потенциала - Часть 3
lighteon
23:53
Они не исчезают в эре до появления унифицированных шейдеров. RTX отражения от туда пришли (: Все новое - хорошо забытое старое)
Деградация AMD как производителя видеокарт и почему у Radeon нет потенциала - Часть 3
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем