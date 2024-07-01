Автомобили Geely Atlas Pro были переименованы в Belgee X70

Российская компания, занимающаяся распространением продукции завода Belgee, объявила стоимость нового кроссовера X70. Этот внедорожник будет доступен в нескольких комплектациях, но стартовые цены были снижены по сравнению с Geely Atlas Pro. Например, Belgee X70 начинается от 2,6 млн рублей, в то время как за аналогичную версию Geely Atlas Pro просили от 2,76 млн рублей.

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Базовая комплектация Belgee X70, которая называется Active, оснащена двигателем мощностью 150 лошадиных сил объемом 1,6 литра, коробкой автомат и передним приводом. В эту версию также входят 17-дюймовые диски, двухзонный климат-контроль и искусственная экокожа в салоне.

В комплектации Style с тем же двигателем цена составляет 2,72 млн рублей, здесь есть 18-дюймовые колеса, светодиодные фары, бесключевой запуск, датчик дождя и электрорегулировки сиденья водителя. Также вместо камеры заднего вида установлена система кругового обзора. За 2,9 млн рублей можно приобрести полноприводную версию X70, которая оснащена 177-сильным двигателем и семиступенчатым автоматом.

Комплектация Prestige по цене 3,1 млн рублей включает дополнительные водительские ассистенты, такие как адаптивный круиз-контроль и умная головная оптика. Версия Prestige+ за 3,2 млн рублей отличается наличием панорамной крыши.

О появлении марки Belgee на российском рынке стало известно в начале июня. Компания планирует создать отдельную сеть дилеров с полным обслуживанием и запасом запчастей и расходных материалов.