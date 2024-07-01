По имеющимся данным, стоимость автомобиля будет стартовать от 27,5 тысяч долларов

Компания Chery из Китайской Народной Республики готовится расширить ассортимент своего нового экологического бренда Fulwin. 14 июля в Китае начнутся продажи большого внедорожника под индексом T10. По информации из Car News China, сначала дилеры получат версии автомобиля с передним приводом, затем появятся полноприводные модели. Стоимость начальной версии ожидается около 200 тысяч юаней, что эквивалентно 27,5 тысячам долларов.

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Chery Fulwin T10 – это удлиненная модель T9. Ее представили весной. Размеры автомобиля – 4850x1930x1712 мм, колесная база – 2820 мм. Внедорожник будет доступен в белом, черном, серебристом и зеленом цветах салона на выбор из пяти или шести мест, которые могут быть фиолетовыми или зелеными. Внешне T10 отличают от младшей модели фары, бамперы и другой профиль с увеличенными задними боковыми стеклами. Как и T9, это плагин-гибрид с 1,5-литровым турбомотором мощностью 156 л.с. и 220 Нм, а также одним или двумя электромоторами. В версии с передним приводом используется агрегат на 224 л.с. и 390 Нм. В полноприводной версии на задней оси добавляется еще один электромотор мощностью 238 л.с. Батареи от CATL емкостью 34,46 кВт-ч хватает на 210 и 200 км в электрическом режиме по циклу CLTC. Запас хода с полным баком достигает 1400 км.

Вероятнее всего, в скором времени данная модель попадёт и на российский рынок. Ранее в этом месяце в Китае начали продавать более компактный кроссовер Chery Fulwin T6. Это исключительно переднеприводный гибрид, цена которого начинается от 129 900 юаней или 17,9 тысяч долларов.