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Zelikman
14 июля в Китае стартуют продажи нового большого внедорожника Fulwin T10 от Chery
По имеющимся данным, стоимость автомобиля будет стартовать от 27,5 тысяч долларов

  Компания Chery из Китайской Народной Республики готовится расширить ассортимент своего нового экологического бренда Fulwin. 14 июля в Китае начнутся продажи большого внедорожника под индексом T10. По информации из Car News China, сначала дилеры получат версии автомобиля с передним приводом, затем появятся полноприводные модели. Стоимость начальной версии ожидается около 200 тысяч юаней, что эквивалентно 27,5 тысячам долларов.

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  Chery Fulwin T10 – это удлиненная модель T9. Ее представили весной. Размеры автомобиля – 4850x1930x1712 мм, колесная база – 2820 мм. Внедорожник будет доступен в белом, черном, серебристом и зеленом цветах салона на выбор из пяти или шести мест, которые могут быть фиолетовыми или зелеными. Внешне T10 отличают от младшей модели фары, бамперы и другой профиль с увеличенными задними боковыми стеклами. Как и T9, это плагин-гибрид с 1,5-литровым турбомотором мощностью 156 л.с. и 220 Нм, а также одним или двумя электромоторами. В версии с передним приводом используется агрегат на 224 л.с. и 390 Нм. В полноприводной версии на задней оси добавляется еще один электромотор мощностью 238 л.с. Батареи от CATL емкостью 34,46 кВт-ч хватает на 210 и 200 км в электрическом режиме по циклу CLTC. Запас хода с полным баком достигает 1400 км.

  Вероятнее всего, в скором времени данная модель попадёт и на российский рынок. Ранее в этом месяце в Китае начали продавать более компактный кроссовер Chery Fulwin T6. Это исключительно переднеприводный гибрид, цена которого начинается от 129 900 юаней или 17,9 тысяч долларов.

#китай #техника #автомобили #chery #fulwin t10
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