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Zelikman
К 2030 году ожидается, что треть мирового рынка автомобилей будет принадлежать китайским фирмам
К концу текущего года доля китайских машин составит 21% от всего рынка

  К ближайшему будущему китайские бренды должны занять треть мирового рынка автомобилей. Продажи будут активно расширяться за границу. Эти данные представлены в отчёте компании AlixPartners, о которых сообщает CNBC. По мнению экспертов, к 2025 году доля китайских автомобилей составит 21%, из которых лишь 3% будут проданы за пределами Китая. К 2030 году этот показатель должен увеличиться до 13%.

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  Предполагается, что на внутреннем рынке Китайской Народной Республики доля местных производителей вырастет с 59% до 72%, вытеснив иностранных конкурентов. Также ожидается увеличение доли китайских автомобилей в других регионах к концу десятилетия: в Южной и Юго-Восточной Азии - с 3% до 31%, на Ближнем Востоке и в Африке - с 8% до 39%, в Центральной и Южной Америке - с 7% до 28%, в Европе - с 6% до 12%, а в России — с 33% до 69%. Например, в Северной Америке ожидается рост доли китайских автомобилей с 1% до 3%, а в Японии и Южной Корее - с 0% до 1%.

  В компании AlixPartners объяснили увеличение роли Китая в автомобильной индустрии тем, что китайские бренды в два раза быстрее разрабатывают новые модели - 20 месяцев вместо 40, ведут ценовую войну и активно локализируют производство на внешних рынках.

  Ранее об этом сообщила китайская ассоциация легковых автомобилей, отметив, что экспорт машин за первые пять месяцев 2024 года вырос на 26% до 2,45 миллиона единиц. Главным импортёром остаётся Россия, которая за указанный период приобрела более 372 тысяч автомобилей.

#китай #технологии #автомобили #рынок
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