Сообщается, что конвой в этот момент производил разгрузку в городе Украинка на территории Запорожской области.

Вооруженными силами Российской Федерации было нанесено точечное поражение пункта разгрузки воинского конвоя в городе Украинка на территории Запорожской области. Информацию об этом сообщили в Министерстве обороны.

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По сообщениям от пресс-службы ведомства, в субботу, 29 июня, российские вооруженные силы атаковали ракетой оперативно-тактического комплекса "Искандер" точку разгрузки военного конвоя ВСУ, который прибыл на вокзал Янцево в Украинке. Корректировку ракеты и оценку результатов атаки производил беспилотный летательный аппарат Supercam. Удар был успешным - кроме ликвидации военнослужащих Вооруженных сил Украины, была уничтожена также бронетехника, которая прибыла на этом же конвое.

"Расчёт оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" осуществил ракетный удар по точке разгрузки железнодорожного конвоя с вооружением и военной техникой ВСУ в районе населенного пункта Украинка в Запорожской области. В ходе атаки были ликвидированы: военнослужащие ВСУ, бронетранспортеры M-113 производства США, топливозаправщики, ЗРК "Бук М1", БМП-2 и другие виды грузового и автомобильного транспорта", - говорится в сообщении.

Ранее российские войска нанесли ракетное поражение по пункту размещения украинских формирований и техники в Матвеевке, где также находился склад с боеприпасами для западных реактивных систем залпового огня. Прилёт оказался точным, и к посёлку была направлена целая колонна карет скорой помощи.