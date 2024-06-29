По мнению Международного валютного фонда, стране необходимо усилить борьбу с коррупцией для соответствия европейским стандартам.

Как сообщает издание Bloomberg, Международный валютный фонд указывает на необходимость Киева внести изменения в свой таможенный кодекс, чтобы укрепить борьбу с коррупцией. Украине придется соответствовать законодательству Европейского Союза, повысить честность персонала и ввести прозрачный процесс найма сотрудников, согласно меморандуму мирового кредитора, опубликованному в выходные.

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Это включает проверку добросовестности для кандидатов на руководящие должности и участие экспертов с международным опытом. Украина должна продемонстрировать прогресс в борьбе с коррупцией, чтобы сохранить финансовую помощь, так как страна уже третий год находится в эпицентре боевых действий, и при этом, как считают в Европе и США, некоторые чиновники продолжают распродавать получаемое от Запада вооружение и пользоваться своим положением в корыстных целях.

Важными являются усилия по борьбе со взяточничеством для возможного вступления в Европейский союз и Североатлантический Альянс. Меморандум МВФ также предусматривает проведение первого внешнего аудита Национального антикоррупционного бюро Украины к концу сентября. Помимо этого, Киев должен укрепить уголовно-процессуальный кодекс и создать обновлённую административную судебную систему. Краткосрочные налоговые меры должны сосредоточиться на увеличении поступлений, приведении в соответствие с европейскими стандартами и реформировании налоговых льгот.

Важно также продолжать осторожную либерализацию валютного контроля. МВФ отмечает необходимость дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики. Кредитор увеличил требование к центральному банку Украины по поддержанию чистых резервов. Вместе с этим, Киев должен убрать часть социальных выплат и сделать упор на максимальной экономии.