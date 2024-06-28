По словам спецслужб, у государственной границы наблюдается активность группировки РДК

Республика Беларусь ужесточает контроль на пограничной линии с Украиной из-за обнаружения войсковых подразделений из "русского добровольческого корпуса", запрещённой на территории Российской Федерации террористической организации. Они обычно отправляются в приграничные районы для проведения провокаций.

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По информации Государственного пограничного комитета, группировки РДК засечены в зоне ответственности погранотряда в Житомире, где наблюдается их приближение к границе с Белоруссией. Как сообщалось ранее, данное военное формирование подконтрольно Главному управлению разведки Украины. Тем временем, активизировались украинские беспилотные летательные аппараты, пытаясь пересечь границу для съемки белорусской территории. Они либо сбиваются стандартным вооружением, либо ловятся с помощью систем РЭБ.

Согласно Государственному пограничному комитету, недавно в районе Ельска был захвачен квадрокоптер украинских войск, на котором были найдены видеозаписи, подтверждающие сбор информации по приграничной территории Беларуси. Помимо этого, в этом же районе было обнаружено хранилище с компонентами для сборки взрывного устройства. В связи с этими фактами ГПК вместе с Министерством обороны приняли решение усилить охрану государственной границы с помощью резервов и усилить контроль над воздушным пространством.

Предварительно в Минске сообщили о возможной подготовке провокаций со стороны Киева на границе, с целью начала военных действий и вовлечения Республики Беларусь в конфликт. Предположительно, Зеленский стремится завлечь на территорию Украины войска Североатлантического Альянса под предлогом втягивания в конфликт третьей страны.