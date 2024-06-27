Согласно имеющимся данным, eKitStore Xtreme 200 получили хорошие показатели скорости чтения и записи, а также ресурс TBW

Одна из ведущих компаний по производству серверов в Китайской Народной Республике, компания Huawei, уже длительный период предлагает свои твердотельные накопители для серверов в дата-центрах. При этом, для собственных клиентских компьютеров китайский гигант применил накопители других брендов. Сейчас, по всей видимости, Huawei меняет стратегию по отношению к накопителям и выпускает свою линейку под названием eKitStore Xtreme 200.

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Первая линейка SSD-накопителей Huawei для розничных продаж - eKitStore Xtreme 200 - это устройства PCIe Gen4 x4 без DRAM и совместимые с NVMe 2.0. Они имеют емкость от 512 ГБ до 4 ТБ, созданы для ноутбуков и получили тонкий теплораспределитель из графена. Скорость последовательного чтения доходит до 7400 Мбит/с, а записи до 6700 Мбит/с, что отвечает стандартам передовых накопителей PCIe Gen4 x4. Потребление энергии составляет до 4,8 Вт в режиме записи и до 20 мВт в режиме ожидания.

Касательно долговечности, у модели объемом 4 ТБ общий объем записи данных TBW составляет 4400 ТБ на период в пять лет, что превышает показатели большей части доступных устройств. Huawei не публиковала информацию о контроллерах и типе памяти, используемых в серии eKitStore Xtreme 200, но судя по отличной скорости и низкому энергопотреблению, это достаточно свежая платформа. Вероятно, компания применяла собственный контроллер или контроллер от другой китайской компании.

Хотя SSD от Huawei вряд-ли вызовут восторг у энтузиастов, возможно, компания также работает над накопителями PCIe Gen5 x4 на перспективу.