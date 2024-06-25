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Zelikman
В Китае запретили открывать занавески на окнах самолёта при взлёте или посадке
Сообщается, что речь идёт об аэропортах, где размещаются как гражданские, так и военные самолёты

  Министерство национальной безопасности Китая предостерегло пассажиров от раскрытия занавесок на окнах во время взлета и посадки в аэропортах, которые обслуживают как гражданскую, так и военную авиацию, что не являлось частью установившихся стандартов безопасности в авиации.

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  Сообщение, опубликованное в WeChat в начале недели, направлено на предотвращение утечки конфиденциальной военной информации через фотографии и видео, сделанные пассажирами во время взлета или посадки в аэропортах с двойным назначением, сообщает South China Morning Post.

  В документе отмечается, что пассажирам запрещено фотографировать или снимать видео в чувствительных зонах при использовании аэропортов с двойным назначением, которые составляют почти треть всех аэропортов в Китае. Там упоминается инцидент, когда один иностранный гражданин был заподозрен в незаконном фотографировании из окна своего самолета.

  Один рейс был отправлен обратно к посадочным воротам для дополнительной проверки безопасности после того, как один из пассажиров «несколько раз» открывал занавеску на окне во время взлета, чтобы сделать себе фотографию. Этого пассажира затем задержали на семь суток, по информации министерства.

  Согласно представителям аэропорта Скиполь в Амстердаме, пассажиров по всему миру часто просят закрывать занавески на окнах во время взлета и посадки из соображений безопасности, чтобы облегчить эвакуацию в случае чрезвычайной ситуации и помочь спасателям обнаружить дым и огонь. Однако, правила могут отличаться в зависимости от авиакомпании и не являются обязательными.

#китай #техника #авиация #самолёты #законы
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