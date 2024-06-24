Данная техника в перспективе должна будет заменить собой основные боевые танки Leopard-2

На форуме Eurosatory-2024 крупнейший концерн из Германии Rheinmetall продемонстрировал танк следующего поколения KF-51U Panther, который, по словам представителей концерна, заменит существующий танк Leopard-2.

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Ключевым изменением нового танка стала необитаемая башня и 130-миллиметровое гладкоствольное орудие, превосходящее по дальности ведения огня и огневой мощи стандартные 120-мм пушки.

Экипаж KF-51U размещен в уникальном отсеке, где командир и наводчик могут использовать независимую оптику дневного и ночного видения с лазерными дальномерами. Наводчик имеет оптику SEOS 400, закреплённую в MSSA командира. Бортовые беспилотники для разведки также значительно расширяют обзор экипажа.

В башне с электрическим приводом находятся система управления огнем, в качестве средства связи установлено оборудование C4I и различные компоненты сенсорной системы, включая метрологический датчик. Система ситуационной осведомленности гарантирует быструю реакцию экипажа на боевую обстановку.

Основное средство поражения KF-51U - 130-мм орудие Rheinmetall. Подача боеприпасов осуществляется автоматическим заряжанием из двух отсеков с общим запасом в 25 единиц.

Новейшее разработанное основное орудие танка KF-51U представляет собой прогрессивное оружие, обеспечивающее эффективное противодействие современным бронетехническим угрозам. Эта пушка обладает высокой огневой мощью и эффективностью по сравнению с существующими 120-мм пушками. Башня вдобавок имеет 50-мм спаренный пулемет и Rheinmetall RMG762 с тремя вращающимися стволами, обеспечивающими непрерывную стрельбу даже при перегреве одного ствола.

Для обеспечения защищенности танка KF-51U установлены активная система защиты Rheinmetall Active Protection System (APS) и пассивные системы защиты от ракет и система скрытия техники Rapid Obscurant System.