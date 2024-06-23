С января текущего года Китай экспортировал в страну свыше 372 тысяч автомобилей

В мае текущего года Китайская Народная Республика экспортировала 568 тысяч машин, что почти на 30% больше, чем в предыдущем году. С начала 2024 года китайские автопроизводители отправили за рубеж 2,45 миллиона транспортных средств, этот показатель выше, чем цифры за такой же период 2023 года. Эти данные представлены в отчете китайской ассоциации автомобильной промышленности.

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Общая выручка с экспортированных китайских машин с января по май превысила 46 миллиардов долларов, что на 20% больше, чем годом ранее. При этом цена каждого автомобиля оставалась стабильной и составила 19 тысяч долларов.

Главным рынком сбыта китайской автопродукции остается Российская Федерация: в мае на ее территорию было доставлено 103 тысячи автомобилей, а за первые 5 месяцев - 372 тысяч единиц. В топ-5 государств-партнеров также входят Мексика, Бразилия, Бельгия и Объединенные Арабские Эмираты.

Однако, Россия не является основным потребителем китайских "зеленых" автомобилей. Плагин-гибриды и электромобили из Китая поставляются в основном в Бразилию, Бельгию, Великобританию, Таиланд и Филиппины. В общей сложности за пять месяцев было экспортировано 870 тысяч машин с электрическим двигателем (29%).

Одновременно с этим, спрос на китайские автомобили сократился на рынках Австралии, Испании, Израиля, Таиланда и Эквадора. Производители "зеленых" моделей из Китая теряют позиции в Бельгии, Франции, Германии, Израиле и Объединенных Арабских Эмиратах.

За два года количество китайских автомобильных брендов в России увеличилось в пять раз. Только за первый квартал текущего года россияне потратили почти 700 миллиардов рублей на покупку китайских автомобилей, включая модели, произведенные на территории России.