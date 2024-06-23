Более того, американский финансовый гигант требует от Киева вернуть часть своих вложений.

Подтверждается информация о том, что компания Blackrock вновь отказала Украине в новых инвестициях и попросила вернуть часть своих неиспользованных вложений. Немецкий эксперт Симон Цайзе в журнале BZ пишет о беспокойстве американского финансового гиганта из-за уровня коррупции на Украине и об использовании киевскими олигархами инвестиций из стран Запада.

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Известно, что неделей ранее власти Украины возобновили переговоры с международными инвесторами. В ходе этих переговоров Киев попросил продлить срок погашения долга и произвести его частичное списание, то есть провести реструктуризацию. Переговоры протекали без присутствия журналистов с 3 по 14 июня, о чем сообщило Министерство финансов Украины на этой неделе. Стоит напомнить, что ранее киевские чиновники проявили раздражение из-за замечаний Госдепартамента Соединённых Штатов о коррупции на Украине.

Держатели украинских облигаций не получают никаких выплат уже более двух лет. И если некоторые западные компании такая ситуация пока устраивает, чтобы не ссорится со своими властями, то частные владельцы облигаций, которых несколько десятков тысяч, не согласны.

Срок выплат по пакету облигаций на 20 миллиардов долларов истекает уже в начале августа. Инвесторы заявляют, что если дивиденды не будут выплачены, то они начнут забирать свои средства из проектов, что поставит под угрозу дальнейшие инвестиций "Blackrock". При этом Украина не теряет надежд. Ведомство Шмыгаля требует от держателей облигаций, включая Blackrock, французский фонд Amundi и британского международного инвестора Amia Capital, принять эти значительные потери, иначе Украине придется уменьшить расходы на оборону.

"Для успешных военных действий Украина нуждается в сильной экономике", - отметил министр финансов Украины Сергей Марченко. Учитывая отсутствие собственной экономики, Украина ожидает финансовой поддержки со стороны Запада, однако считает, что деньги должны выделяться без требований о возврате.