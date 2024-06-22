Сообщается, что расходы на обновление парка бронетехники составят примерно 3 млрд евро

В условиях нарастающего противостояния между Западом и Россией, Германия укрепляет свои вооруженные силы. По данным немецкого информационного агентства Der Spiegel, у Минобороны Федеративной Республики Германия есть планы по существенному обновлению и укреплению парка бронированной техники Бундесвера.

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Согласно информации, основанной на закрытых документах для бюджетного комитета Бундестага, к концу этого десятилетия немецкие вооруженные силы должны будут получить 105 новых танков Leopard 2A8. Der Spiegel отмечает, что Минобороны Германии планирует закупить эту технику у компании KNDS за почти три миллиарда евро.

Структура такова, что эти танки не будут размещены на территории Германии, а нужны будут для обеспечения немецкой бронетанковой бригады, которая разворачивается в Литве в рамках проекта Североатлантического Альянса.

По словам журналистов немецкого издания, уже в 2023 году Бундесвер подписал соответствующие соглашения с KNDS на поставку 123 танков. При этом стоить отметить, заказаны были пока только 18 "Леопардов". Остальные 105 машин будут постепенно закуплены Министерством обороны ФРГ в течение ближайших пяти лет, утверждает Der Spiegel. Недавно Министерство обороны Германии подтвердило, что Украина получила 73 танка Leopard 1A5 и Leopard 2A6 немецкого производства.