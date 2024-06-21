Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Zelikman
Xiaomi начала дорожные испытания своего второго автомобиля
В сети появились фотографии внедорожника компании, обклеенного камуфляжным покрытием.

  Компания Xiaomi выпустила на дорожные испытания свой второй автомобиль. Это предполагают те, кто изучает утечки фотографий прототипов, опубликованных на Cnevpost. Внедорожник от Xiaomi планируется выпустить на рынок в 2025 году, чтобы стать конкурентом для Tesla Model Y.

реклама

  Автомобиль испытывают в обильном камуфляже с элементами, которые скрывают его настоящие формы. Однако, можно заметить динамичный купеобразный силуэт, напоминающий седан SU7, и лидар на крыше. Согласно одной из гипотез, если дизайнеры Xiaomi вдохновлялись Porsche Taycan при создании SU7, то для кроссовера они выбрали Ferrari Purosangue в качестве образца.

  Новые технические характеристики Xiaomi пока неизвестны, но предполагается, что компания возьмет платформу и систему управления энергией у седана. Производство кроссовера запланировано на заводе компании в Пекине, который требует доработки для увеличения производственных мощностей. Сейчас основное внимание уделено ускорению поставок SU7, за которым стоят длинные очереди. Первые 20 тысяч экземпляров электрокара уже переданы покупателям, а в этом году Xiaomi планирует выпустить до 120 тысяч седанов.

  При разработке второго электрокара Xiaomi учтут пройденный путь и ошибки, совершенные при создании SU7. Главная задача - сделать кроссовер более надежным, учитывая проблемы с силовой установкой и тормозными системами, о которых сообщалось еще весной.

#xiaomi #технологии #электромобили #автомобили #авто
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Производство истребителей пятого поколения Су-57 будет удвоено
9
Ракета Р-500 разрушила Гороховатский мост, по которому осуществлялась логистическая поддержка ВСУ
3
На Алтае построят новый город, который вдвое увеличит население региона
12
Исследование показало, что спутники Starlink постепенно разрушают озоновый слой Земли
6
США добиваются от союзников блокировки поставок в Китай оборудования для производства микросхем
3
Подписчики YouTube Premium, прибегающие к VPN для скидок, могут лишиться доступа к сервису
+
Центр морских операций ВМФ Великобритании сообщил о затоплении судна Tutor в Красном море
+
В Забайкайле рекордными темпами строят новый горно-обогатительный комбинат на 2400 рабочих мест
+
Китайская компания Zeekr объявила о запрете продаж своих электрокаров в РФ
+
Опубликовано видео испытаний российского дрона "Вятка", оснащенного АК-74
2
ЗРПК "Панцирь" получил новую мини-ракету, боекомплект с которой стал в 4 раза вместительней
+
На парижской выставке вооружений Eurosatory 2024 украинцы показали свой БПЛА «Булава»
1
"Искандер" застиг HIMARS на пусковой позиции и поразил американскую РСЗО под Харьковом
+
Самый мощный в мире космический телескоп зафиксировал столкновение огромных астероидов
+
Складной телефон Honor Magic V3 с поддержкой спутниковой связи готовится к выходу
+
После нелегального вывоза Zeekr за пределы КНР, системы автомобиля будут выключаться
3
TSMC запустила производство 3-нм чипов для компании Intel
1
"РВ" показала одновременный прилёт ОДАБ и УФАБ по позициям ВСУ под Харьковом
1
Украина показала свою версию российского дрона-камикадзе "Ланцет"
2
AMD использует слабую Radeon RX 6600, чтобы уравнять на слайдах Zen 3 и Raptor Lake
15

Популярные статьи

Массовый бан аккаунтов Xbox (18 июня 2024)
45
Индия готова вернуться в программу Су-57, чтобы создать флотилию, способную противостоять ВВС Китая
12
Как я чинил три мыши Logitech летом 2024 года и почему любовь к чистоте может принести много вреда
106
Мое мнение о The Last of Us Part 2 Remastered
1
Почему иностранный бизнес не уходит из РФ, и с чем столкнулись те, кто поспешил продать производство
4
Филиппинская ракетная база BrahMos "бросает перчатку" флоту НОАК в Южно-Китайском море
2
Как я собрал клиенту игровой ПК в Германии, и действительно ли в РФ комплектующие намного дороже
5
Xbox Series X (2TB Galaxy Black Special Edition) - когда жадность встречается с глупостью
11
Экспериментальный проект ChiArdumeg: Неопределённое начало
61
Экспериментальный проект ChiArdumeg - собираем промежуточный модуль дисплея
427

Сейчас обсуждают

Nvidia&Intel Hater
22:03
нет не верно uniscaler работает даже с taa.Артефактов нет с xess и taa,с fsr -есть от самой fsr.На отзывчивотсь в таком рельсотроне пофигу.в шутер ясен пень играть нет смысла .Встроенный конечно же то...
Экспериментальный проект ChiArdumeg - собираем промежуточный модуль дисплея
Tarment
21:58
Хуже бы стало, т к FG там только с FSR, а эти артефакты мне точно не нужны, к тому же FSR режет эффекты. И ФГ мне в принципе не нравится, ещё добавляет артефакты, + уменьшает отзывчивость несмотря на ...
Экспериментальный проект ChiArdumeg - собираем промежуточный модуль дисплея
Nvidia&Intel Hater
21:49
в такое -не играю.И была бы нужда я просто включил бы в данной игре framegen fsr3 с сглаживанием xess,заменив tsr мыльный им.и кадров было бы норма и каество уж точно хуже бы не стало ибо дно там изн...
Экспериментальный проект ChiArdumeg - собираем промежуточный модуль дисплея
Алексей Новиков
21:49
Xiaomi прекратили собирать в России в 2022 году. Сразу после санкций. Таким гигантам как Xiaomi проблемы не нужны из-за одной отсталой страны. Тем более эта страна сама наворует, ибо своего ничего про...
Российские дилеры заявили цены на электрический седан Xiaomi SU7
Китя
21:38
Зима на укре будет холодной, если сейчас уже перебой со светом :-))
Производство истребителей пятого поколения Су-57 будет удвоено
tsaMolotoff
21:29
Интересно, мы в дискорде i2hard гоняли в свое время демку пубга с сильным упором в проц, разницы между дх11 и дх12 я на своем конфиге не увидел (7950х3д+6900хт) Dx12, первый раз запустил игру 17-12-2...
GeForce vs Radeon, CPU-зависимый тест [PUBG 29.2]
Юрий Мандрыка
21:25
Это всё происходило 300 млн лет назад, какое там реальное время
Астрономы наблюдают формирование сверхмассивной чёрной дыры в реальном времени
Андрей Трубников
21:24
Тогда ты можешь подключать, если у тебя паранойя.
Windows 10 и Windows 11 получили возможность извлекать текст с изображений на смартфонах
Джон Коннор
21:16
Шикарнейший тест, браво! АМД на DX12 тоже браво! А Нвидиа при пристальном изучении оказалась какахой, как и всегда это бывает. Нвидиа хороша, только если читать их рекламу и не углубляться )))
GeForce vs Radeon, CPU-зависимый тест [PUBG 29.2]
beastly77
21:15
Маск - будущий през пиндосии после Трампа, так что запасаемся кремами
Исследование показало, что спутники Starlink постепенно разрушают озоновый слой Земли
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем