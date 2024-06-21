В сети появились фотографии внедорожника компании, обклеенного камуфляжным покрытием.

Компания Xiaomi выпустила на дорожные испытания свой второй автомобиль. Это предполагают те, кто изучает утечки фотографий прототипов, опубликованных на Cnevpost. Внедорожник от Xiaomi планируется выпустить на рынок в 2025 году, чтобы стать конкурентом для Tesla Model Y.

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Автомобиль испытывают в обильном камуфляже с элементами, которые скрывают его настоящие формы. Однако, можно заметить динамичный купеобразный силуэт, напоминающий седан SU7, и лидар на крыше. Согласно одной из гипотез, если дизайнеры Xiaomi вдохновлялись Porsche Taycan при создании SU7, то для кроссовера они выбрали Ferrari Purosangue в качестве образца.

Новые технические характеристики Xiaomi пока неизвестны, но предполагается, что компания возьмет платформу и систему управления энергией у седана. Производство кроссовера запланировано на заводе компании в Пекине, который требует доработки для увеличения производственных мощностей. Сейчас основное внимание уделено ускорению поставок SU7, за которым стоят длинные очереди. Первые 20 тысяч экземпляров электрокара уже переданы покупателям, а в этом году Xiaomi планирует выпустить до 120 тысяч седанов.

При разработке второго электрокара Xiaomi учтут пройденный путь и ошибки, совершенные при создании SU7. Главная задача - сделать кроссовер более надежным, учитывая проблемы с силовой установкой и тормозными системами, о которых сообщалось еще весной.