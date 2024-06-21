Компания Xiaomi выпустила на дорожные испытания свой второй автомобиль. Это предполагают те, кто изучает утечки фотографий прототипов, опубликованных на Cnevpost. Внедорожник от Xiaomi планируется выпустить на рынок в 2025 году, чтобы стать конкурентом для Tesla Model Y.
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Автомобиль испытывают в обильном камуфляже с элементами, которые скрывают его настоящие формы. Однако, можно заметить динамичный купеобразный силуэт, напоминающий седан SU7, и лидар на крыше. Согласно одной из гипотез, если дизайнеры Xiaomi вдохновлялись Porsche Taycan при создании SU7, то для кроссовера они выбрали Ferrari Purosangue в качестве образца.
Новые технические характеристики Xiaomi пока неизвестны, но предполагается, что компания возьмет платформу и систему управления энергией у седана. Производство кроссовера запланировано на заводе компании в Пекине, который требует доработки для увеличения производственных мощностей. Сейчас основное внимание уделено ускорению поставок SU7, за которым стоят длинные очереди. Первые 20 тысяч экземпляров электрокара уже переданы покупателям, а в этом году Xiaomi планирует выпустить до 120 тысяч седанов.
При разработке второго электрокара Xiaomi учтут пройденный путь и ошибки, совершенные при создании SU7. Главная задача - сделать кроссовер более надежным, учитывая проблемы с силовой установкой и тормозными системами, о которых сообщалось еще весной.