Whee позволит пользователям делиться фотографиями со своими друзьями и будет делать упор на конфиденциальность

Помимо того, что различные организации и правительства по всему миру вводят санкции против приложения TikTok, компания Bytedance все еще продолжает создавать новые социальные сервисы. В настоящее время она тестирует новое приложение, которое предлагает конфиденциальный обмен фотографиями.

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Whee - это новое приложение от Bytedance, которое многие сравнивают с Instagram и описывают как "клуб", где пользователи могут обмениваться фотографиями со своими друзьями, похожим на сеть Meta, запрещенной на территории России экстремистской организации, образом. Whee призывает пользователей делиться своими фотографиями только с близкими людьми, утверждая, что приложение предназначено для общения между знакомыми, а не незнакомцами в интернете.

На данный момент новое приложение доступно в Google Play Store в нескольких странах, включая Австралию, Турцию, Таиланд и Пакистан, но не в Соединённых Штатах. Попытка использования сервиса из неподдерживаемых стран, кажется, не приводит к успеху, что может означать, что Bytedance применяет строгую политику блокировки VPN.

Интерфейс Whee можно рассматривать как успешный опыт Instagram или просто как клон популярной социальной сети. Интерфейс предлагает вкладки для камеры, новостной ленты и сообщений, очень похожие на Instagram. Там же есть кнопка уведомлений, похожая на Instagram. Фокус на конфиденциальности Whee сильно отличается от TikTok, который нацелен на привлечение массовой аудитории вирусными видеозаписями. Whee, кажется, создан для более закрытого социального опыта, без акцента на вирусный контент. Это приложение задумано как платформа, где люди могут делиться личными моментами с друзьями и семьей.

Учитывая ограниченную доступность и отсутствие официальных анонсов от Bytedance, Whee можно рассматривать как экспериментальный сервис. Возможно, китайская компания позже решит расширить доступность Whee или закрыть его после обратной связи от пользователей.