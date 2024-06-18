Автомобиль выйдет в серийную модель и будет выпущен под брендом Lexus

В 2026 году компания Toyota планирует принять участие в мировом чемпионате по гонкам на выносливость с новым болидом категории GT3, который уже проходит испытания на трассах Японии и Европы. По информации издания Autocar, этот гоночный болид будет адаптирован в серийную дорожную модель и выпущен под брендом Lexus, примерно через два года.

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В Toyota отмечают, что предпочитают разрабатывать дорожные спорткары на основе трековых машин, а не просто адаптировать гражданские автомобили для трасс. Таким образом, новый суперкар будет представлен на рынке одновременно с гоночным болидом или немного раньше. По информации издания, купе станет духовным наследником Lexus LFA и получит название LFR.

Для гоночного болида готовится V8 двигатель, который сможет выдавать до 600 лошадиных сил. Дорожный суперкар, возможно, будет оснащен тем же двигателем, но с более мягкими настройками и дополнен электрической поддержкой. По некоторым данным, общая мощность силовой установки LFR составит 900 лошадей.

Ранее было объявлено, что в Lexus уже работают над спортивной моделью с полностью электрической силовой установкой, которая разрабатывается на основе концепта Electrified Sport. Компания неоднократно подчеркивала важность предлагать клиентам широкий выбор типов силовых агрегатов, поэтому одна и та же модель в 2026 году может появиться на рынке как гибрид, так и электромобиль.