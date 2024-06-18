Новая версия будет поддерживать будущие видеокарты Arc Battlemage и процессоры Arrow Lake и Lunar Lake.

Компания Intel представила свою новую версию библиотеки Open Image Denoise под номером 2.3.0. Она содержит эффективные фильтры шумоподавления для изображений, созданных при помощи трассировки лучей. Обновление также включает поддержку будущих чипов Arc Battlemage от Intel и продуктов с кодовыми названиями Arrow Lake и Lunar Lake.

реклама

Ядро библиотеки Open Image Denoise от Intel использует фильтры на основе глубокого обучения для управления выборками на каждый пиксель изображения. Она может работать на разных устройствах, от ноутбуков до вычислительных систем HPC, но требует соответствующего оборудования, поэтому Intel вносит поддержку для предстоящих продуктов.

Новая версия Open Image Denoise поддерживает дискретные графические процессоры Arc Battlemage, которые должны выйти на рынок во второй половине года, а также процессоры Arrow Lake и Lunar Lake с интегрированной графикой Arc Xe.

Intel стремится выпустить второе поколение графических процессоров Arc Battlemage осенью, во время праздничного сезона покупок, начиная с черной пятницы, чтобы дать партнерам достаточно времени на подготовку к выпуску. Планы по разработке двух новых графических процессоров Battlemage, G10 и G21, также упомянуты, с G10 ориентированным на средний рынок, а G21 - на начальный. Добавление поддержки Battlemage в продукты Intel показывает на активную разработку этой линейки продуктов.