При этом, комиссия будет существенно меньше, чем у конкурентов в лице Apple и Google, который берут по 30% со всех покупок.

Как сообщает издание Bloomberg, компания Huawei Technologies Co. изучает возможность введения комиссий внутри приложений в своей мобильной операционной системе HarmonyOS, подчеркивая свою уверенность в конкуренции с Apple Inc. на глобальном рынке смартфонов.

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По мнению источников, у компании из Шэньчжэня комиссия на покупки будет ниже стандартной 30% ставки, которую берут Apple и Google за транзакции в своих мобильных магазинах приложений. Это связано с тем, что Huawei некоторое время сохраняла HarmonyOS бесплатной, чтобы привлечь разработчиков и издателей.

В отношении игр, которые приносят основную часть доходов магазинов приложений, Huawei ведет переговоры с разработчиками о комиссии в размере примерно 20%. Они просили не разглашать их личности, так как информация конфиденциальная. В то время как конкурирующие магазины приложений на базе Android в Китае, такие как Xiaomi Corp., взимают до 50% за внутриигровые покупки. По словам источников, планы Huawei могут быть изменены, и окончательное решение еще не принято.

Изменения, внесенные Huawei, говорят о том, что компания считает себя достаточно уверенной в своей аудитории и разработчиках, чтобы начать взимать платежи. После санкций США компания перевела свои гаджеты на HarmonyOS.

Ожидаемые новые комиссии сделают экосистему Huawei HarmonyOS доступнее по сравнению с конкурентами. Компания должна убедить как пользователей, так и производителей приложений выбирать их операционную систему. Несмотря на некоторые проблемы, Huawei все же занимает сильное положение на китайском рынке.

Успех Huawei на рынке смартфонов 5G становится все более заметным после выпуска Mate 60 Pro с передовым чипом собственного производства. Чистая прибыль компании выросла на 564% в первом квартале, что позволяет ей отбирать долю рынка у Apple и других производителей. По данным Counterpoint Research, HarmonyOS обогнала iOS по доле рынка в Китае с января по март.