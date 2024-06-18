Данный комплекс повышает точность огня артиллерии и сокращает время реакции ПРО

Группа компаний "Высокоточные Комплексы" Российской Федерации поставила военным систему управления артиллерийским огнём "Планшет-А". Об этом информирует пресс-служба корпорации Ростех.

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Командный комплекс "Планшет-А" был доставлен Вооруженными силам России раньше обусловленного срока. Согласно заявлению представителей корпорации, этот комплекс способен управлять огнем практически всех имеющихся орудий и типов боеприпасов. "Планшет-А" также повышает эффективность действий противоракетной обороны, сокращая время реакции. Он собирает информацию для расчета параметров стрельбы и может взаимодействовать со всеми разведывательными средствами, включая беспилотные летательные аппараты, получая данные в режиме реального времени.

"Это изделие может быть адаптировано к любому артиллерийскому подразделению, включая смешанные формирования, и способно сотрудничать с разведывательными средствами", - говорится в официальном сообщении Ростеха.

"Планшет-А" является мобильным и легко передвигается, так как выпускается в вариантах переносных кейсов и на базе бронемашины "Атлет". Этот комплекс уже применяется в зоне конфликта, превращая даже гаубицы советского производства типов "Гвоздика" и "Акация" в высокоточное оружие. Комплекс "Планшет-А" разрабатывался Ковровским НИИ "Сигнал", являющимся частью группы компаний "Высокоточные Комплексы".